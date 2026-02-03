Кошмар на рынке видеокарт: модели AMD подорожают уже второй раз с начала года

Первый этап подорожания прошел в январе и затронул видеокарты серии Radeon RX 9000, увеличив цены примерно на 5–10%.

Ряд профильных СМИ сообщает, что видеокарты AMD скоро подорожают еще больше. Новая корректировка цен ожидается в феврале или марте.

По сообщениям Wccftech, это будет уже второй этап подорожания: первый прошел в январеи затронул видеокарты серии Radeon RX 9000, увеличив цены примерно на 5–10%. Ожидается, что предстоящее подорожание окажется примерно таким же по масштабу.

Главными причинами вновь называют ограниченные поставки компонентов и рост цен на DRAM-память. Кроме того, на фоне ожиданий дальнейшего удорожания дистрибьюторы начали активнее формировать складские запасы, стараясь защитить маржу в условиях нестабильной рыночной ситуации.

Для потенциальных покупателей это может обернуться не только более высокими ценами, но и вероятностью искусственного дефицита: участники цепочки поставок могут придерживать продукцию, рассчитывая реализовать ее позже на более выгодных условиях.

Источники также отмечают, что партнеры AMD стремятся сократить разрыв в стоимости между Radeon и аналогичными видеокартами от Nvidia, цены на которые уже заметно превысили рекомендованные.

В Украине цены на продукцию AMD тоже выросли с конца прошлого года. Так, например, PowerColor Radeon RX 9060 XT, которая сейчас стоит 25 000 грн, еще в декабре можно было купить за 20 000 грн. Подорожала и более мощная модель PowerColor Radeon RX 9070 XT. В конце прошлого года ее можно было приобрести за 38 000 грн, а сегодня она стоит 43 000 грн.

В связи с дефицитом и подорожанием памяти, возникший из-за давления рынка ИИ, видеокарты нового поколения NVIDIA и AMD могут задержаться до 2028 года. А серия GeForce RTX 50 SUPER может и вовсе не выйти.

Согласно свежему опросу Steam, видеокарті Nvidia установлены у более 73% пользователей Steam, меж тем доля AMD составляет всего 18%. Самой популярной видеокартой является GeForce RTX 4060.

