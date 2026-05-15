AMD сдалась и анонсировала поддержку FSR 4.1 для старых видеокарт

Ранее компанию часто критиковали за отсутствие поддержки продвинутого апскейлера на видеокартах Radeon RX 7000 и RX 6000.

AMD официально объявила, что продвинутый апскейлер для увеличения разрешения в играх FSR 4.1 выпустят на большем количестве видеокарт компании, включая устройства Radeon прошлых поколений.

Сначала апскейлер доберется до видеокарт на архитектуре RDNA 3 (серия RX 7000) – поддержку добавят уже в июле этого года. Пользователям же RDNA 2 (серия RX 6000) придется подождать до начала 2027 года.

По словам AMD, адаптация FSR 4.1 под более старые карточки потребовала серьезной оптимизации, поскольку RDNA 3 и RDNA 2 не имеют полноценного аппаратного ускорения, рассчитанного на новые AI-технологии. Компания обещает улучшенную четкость изображения и более плавный геймплей, а поддержка технологии на старте появится сразу более чем в 300 играх.

Ранее AMD часто критиковали за отсутствие поддержки более продвинутого апскейлера FSR 4.1 на старых видеокартах Radeon. Изначально технология была эксклюзивом RX 9000, хотя при помощи сторонних программ ее можно было адаптировать и для других GPU.

Таким образом, AMD продолжает стратегию расширения поддержки своих технологий на более старые поколения видеокарт, что особенно важно для пользователей RX 7000 и RX 6000, не планирующих апгрейд в ближайшее время.

