Во всем винят дефицит памяти и рост цен на DRAM.

Ряд профильных СМИ сообщает, что AMD предупредила своих партнеров о повышении цен на видеокарты как минимум на 10 процентов. Уведомления получили производители вроде ASUS, Gigabyte и PowerColor.

Повышение затронет видеокарты линейки Radeon RX 9000, которые только недавно вновь начала продаваться по рекомендованным розничным ценам. Видеокарты могут подорожать уже в ближайшие недели.

Причина роста цен – дефицит памяти и рост цен на DRAM. Случилось это из-за высокого спроса со стороны дата-центров, которыми занимаются компании, разрабатывающие ИИ.

По аналогичным причинам повышение готовит и NVIDIA, ожидается, что "зеленые" тоже пересмотрят ценники в начале 2026 года.

Одновременно с этим аналитики предупреждают, что AMD и NVIDIA могут пересмотреть свою стратегию и даже отказаться от производства бюджетных видеокарт. Особенно это касается моделей с большим объемом VRAM, где стоимость памяти занимает значительную часть себестоимости.

Ранее УНИАН уже писал, что одни из крупнейших производителей памяти - Phison - назвали нынешнюю ситуацию "шокирующей". ИИ-компании скупают NAND-чипы, а предложение не успевает за спросом, говорят в компании.

Кроме того, недавно стало известно что AMD и Intel начали повышать цены на старые процессоры, и во всем виноват ИИ. Если вы планировали покупку старых поколений процессоров (например, Ryzen 5000), возможно, стоит действовать быстрее.

