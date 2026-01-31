Nvidia заморозила рекордную сделку с разработчиком ChatGPT на $100 млрд, - WSJ

Дженсен Хуанг и остальные топ-менеджеры Nvidia недовольны подходом руководства OpenAI.

Крупнейшая сделка в истории ИИ между OpenAI и Nvidia на сумму 100 млрд долларов может не состояться, как планировалось. Ее анонсировали еще в сентябре 2025 года, но с тех пор она не продвинулась дальше начальных стадий.

Сообщалось, что деньги потратят на создание сверхмощных дата-центров для обучения и использования ИИ нового поколения. Масштаб проекта оценивается минимум в 10 ГВт вычислительных мощностей.

Согласно сообщению Wall Street Journal, некоторые руководители "чипового" гиганта недовольны подходом руководства OpenAI. В частности, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг критиковал отсутствие дисциплины в подходе создателя ChatGPT к ведению бизнеса и выражал обеспокоенность по поводу конкуренции со стороны Google и Anthropic.

Согласно отчету, сейчас обе стороны пересматривают перспективы дальнейшего сотрудничества. Сообщается, что недавние переговоры включают инвестиции в акционерный капитал на десятки миллиардов долларов в рамках текущего раунда финансирования OpenAI.

При этом Nvidia не разрывает отношения с OpenAI – это по-прежнему один из главных клиентов. Если ChatGPT начнет терять позиции, это сильно скажется на Nvidia, так как Gemini и Claude тренируют на других чипах – TPU от Google и Trainium от Amazon Web Services.

Напомним, в сентябре Nvidia объявила об историческом сотрудничестве с Intel, инвестировав в своего конкурента $5 миллиардов. Корпорации будут совместно разрабатывать чипы для ИИ дата-центов и ПК.

В начале 2026 года ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

