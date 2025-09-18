Nvidia совершила неожиданный шаг: самая дорогая компания в мире инвестирует 5 млрд долларов в Intel – своего многолетнего конкурента. Согласно данным Bloomberg, акции Intel выросли на 33% после новостей об историческом сотрудничестве.
Сотрудничество двух технологических гигантов предполагает интеграцию графических технологий Nvidia в будущие процессоры Intel для ПК и ИИ-дата центров. При этом в рамках сотрудничества Nvidia не получит доступ к производственным мощностям конкурента.
"Это слияние двух платформ мирового уровня. Вместе мы расширим наши экосистемы и заложим основу для следующей эры вычислений", –прокомментировал сделку глава Nvidia Дженсен Хуанг.
Для индустрии это событие можно назвать переломным. Еще несколько лет назад Intel считалась безусловным лидером на рынке процессоров, а Nvidia ассоциировалась прежде всего с видеокартами. Сегодня расстановка сил иная: "зеленая" компания стала символом ускоренных вычислений и ИИ, тогда как Intel переживает крупнейший кризис в истории и нуждается в партнере для усиления позиций на фоне конкуренции с AMD и ARM.
Bloomberg отмечает, что в этом союзе видно не только спасательный круг для Intel, но и стратегический расчет Nvidia: укрепить присутствие в экосистеме x86 и занять позиции в сегментах, где раньше компания играла второстепенную роль. В итоге пользователи могут получить новое поколение гибридных решений, объединяющих лучшие стороны CPU и GPU.
Как УНИАН уже писал, Intel сейчас переживает крупнейший кризис в истории. За последний год чипмейкер потерял 5% рынка процессоров, понес убытки на $16 млрд и уволил 15 тысяч сотрудников. Бывший глава Intel открыто признал, что недооценивал ИИ, поэтому его компания теперь пасет задних.
В свою очередь "технологическая война" между Китаем и США обострятся и в конце августа власти КНР ввели полный запрет на закупку ИИ-чипов NVIDIA.