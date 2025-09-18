Корпорации будут совместно разрабатывать чипы для ИИ дата-центов и ПК.

Nvidia совершила неожиданный шаг: самая дорогая компания в мире инвестирует 5 млрд долларов в Intel – своего многолетнего конкурента. Согласно данным Bloomberg, акции Intel выросли на 33% после новостей об историческом сотрудничестве.

Сотрудничество двух технологических гигантов предполагает интеграцию графических технологий Nvidia в будущие процессоры Intel для ПК и ИИ-дата центров. При этом в рамках сотрудничества Nvidia не получит доступ к производственным мощностям конкурента.

"Это слияние двух платформ мирового уровня. Вместе мы расширим наши экосистемы и заложим основу для следующей эры вычислений", –прокомментировал сделку глава Nvidia Дженсен Хуанг.

Видео дня

Для индустрии это событие можно назвать переломным. Еще несколько лет назад Intel считалась безусловным лидером на рынке процессоров, а Nvidia ассоциировалась прежде всего с видеокартами. Сегодня расстановка сил иная: "зеленая" компания стала символом ускоренных вычислений и ИИ, тогда как Intel переживает крупнейший кризис в истории и нуждается в партнере для усиления позиций на фоне конкуренции с AMD и ARM.

Bloomberg отмечает, что в этом союзе видно не только спасательный круг для Intel, но и стратегический расчет Nvidia: укрепить присутствие в экосистеме x86 и занять позиции в сегментах, где раньше компания играла второстепенную роль. В итоге пользователи могут получить новое поколение гибридных решений, объединяющих лучшие стороны CPU и GPU.

Как УНИАН уже писал, Intel сейчас переживает крупнейший кризис в истории. За последний год чипмейкер потерял 5% рынка процессоров, понес убытки на $16 млрд и уволил 15 тысяч сотрудников. Бывший глава Intel открыто признал, что недооценивал ИИ, поэтому его компания теперь пасет задних.

В свою очередь "технологическая война" между Китаем и США обострятся и в конце августа власти КНР ввели полный запрет на закупку ИИ-чипов NVIDIA.

Вас также могут заинтересовать новости: