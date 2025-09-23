Новые дата-центры будут базироваться на миллионах GPU от Nvidia.

Nvidia и OpenAI объявили о подписании "стратегического партнерства", в ходе которого создатель ChatGPT получит дополнительные вычислительные ресурсы и финансирование – для запуска новых дата-центров.

Сделка предполагает, что Nvidia инвестирует в OpenAI до 100 миллиардов долларов по мере создания "рекордной" ИИ-инфраструктуры. Масштаб проекта оценивается минимум в 10 ГВт вычислительных мощностей, пишет VideoCardz.

В качестве базовых строительных единиц для новой фабрики ИИ будут использоваться ускорители Nvidia Vera Rubin – преемник текущей архитектуры Blackwell. Rubin объединит новые GPU и CPU, память HBM4 и обновленные межсоединения, что должно обеспечить масштабирование кластеров до миллионов ускорителей.

Главным бенефициаром проекта станет OpenAI. Новые 10 ГВт мощностей дадут компании возможность нарастить пропускную способность сервисов, продвинуться в создании ИИ-агентов и улучшить "мышление" нейросетей.

Первый запуск в рамках партнерства планируется на вторую половину 2026 года. Все детали партнеры рассчитывают согласовать в ближайшие недели.

Несколькими днями ранее Nvidia объявила об историческом сотрудничестве с Intel – она инвестирует в своего главного конкурента $5 миллиардов. Корпорации будут совместно разрабатывать чипы для ИИ дата-центов и ПК.

В настоящий момент ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

