PlayStation 5 и PS5 Pro скоро сильно подорожают в Европе: названы новые цены

Европейских геймеров, которые только планируют покупку актуальных консолей PlayStation, может ждать неприятный сюрприз. Согласно утечке, корпорация Sony готовит очередное повышение цен на PS5, PS5 Pro и PS Portal.
Блогер и продавец игр Gyo сообщает, что стоимость PS5 Slim увеличится с €549,99 до €649,99, PS5 Pro – с €799,99 до €899,99, а портативная PS Portal подорожает с €219,99 до €249,99. По его информации, официальный анонс состоится уже в ближайшее время.
О причинах повышения цен источник не сообщил, но они и так очевидны. Производители электроники вынуждены корректировать прайсы на свои устройства на фоне дорожающей памяти и других комплектующих.
Если информация инсайдера подтвердится, это будет уже третье повышение стоимости PS5 с момента выхода консоли в ноябре 2020 года. Предыдущие повышения цен происходили в августе 2022 года, когда обе версии PlayStation 5 подорожали на €50, а также в апреле 2025 года, когда цифровая версия PS5 Slim прибавила еще €50 к стоимости.
Ранее финансовый директор Sony утверждал, что компания подготовилась к нехватке памяти и рассчитывает минимизировать влияние кризиса на бизнес. Однако текущие утечки указывают на то, что рост цен все же может затронуть конечных пользователей, особенно в Европе.
Дефицит оперативной памяти способен повлиять и на следующее поколение консолей: ранее появилась информация, что Sony "продлит" жизненный цикл PS5 на 1-2 года, а выход PS6 задержится до 2028 – или даже 2029 года.
Ранее пользователи обратили внимание на одну из новых патентных заявок Sony, которая показывает концепт возможного контроллера PlayStation 6, кардинально отличающегося от всех предыдущих геймпадов компании.