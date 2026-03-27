PlayStation 5 и PS5 Pro скоро сильно подорожают в Европе: названы новые цены

Подорожание также затронет портативную PS Portal.

Европейских геймеров, которые только планируют покупку актуальных консолей PlayStation, может ждать неприятный сюрприз. Согласно утечке, корпорация Sony готовит очередное повышение цен на PS5, PS5 Pro и PS Portal.

Блогер и продавец игр Gyo сообщает, что стоимость PS5 Slim увеличится с €549,99 до €649,99, PS5 Pro – с €799,99 до €899,99, а портативная PS Portal подорожает с €219,99 до €249,99. По его информации, официальный анонс состоится уже в ближайшее время.

О причинах повышения цен источник не сообщил, но они и так очевидны. Производители электроники вынуждены корректировать прайсы на свои устройства на фоне дорожающей памяти и других комплектующих.

Видео дня

Если информация инсайдера подтвердится, это будет уже третье повышение стоимости PS5 с момента выхода консоли в ноябре 2020 года. Предыдущие повышения цен происходили в августе 2022 года, когда обе версии PlayStation 5 подорожали на €50, а также в апреле 2025 года, когда цифровая версия PS5 Slim прибавила еще €50 к стоимости.

Ранее финансовый директор Sony утверждал, что компания подготовилась к нехватке памяти и рассчитывает минимизировать влияние кризиса на бизнес. Однако текущие утечки указывают на то, что рост цен все же может затронуть конечных пользователей, особенно в Европе.

Дефицит оперативной памяти способен повлиять и на следующее поколение консолей: ранее появилась информация, что Sony "продлит" жизненный цикл PS5 на 1-2 года, а выход PS6 задержится до 2028 – или даже 2029 года.

Ранее пользователи обратили внимание на одну из новых патентных заявок Sony, которая показывает концепт возможного контроллера PlayStation 6, кардинально отличающегося от всех предыдущих геймпадов компании.

