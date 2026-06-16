Названы 5 лучших процессоров для сборки бюджетного игрового ПК в 2026 году

ключевыми факторами выбора остаются цена, энергоэффективность и реальная игровая производительность, а не только количество ядер.

Эксперты авторитетного портала Tom’s Hardware обновили топ ссамых удачных процессоров из бюджетного сегмента, которые можно купить в июне 2026 года. Ключевыми факторами выбора остаются цена, энергоэффективность и реальная игровая производительность, а не только количество ядер.

Из-за продолжающегося роста цен на комплектующие в категорию бюджетных CPU теперь попали модели до $200, хотя раньше этот порог был заметно ниже. Резкий рост стоимости оперативной памяти DDR5 стал одним из главных препятствий для сборки недорогих ПК.

Intel Core Ultra 5 250K Plus (~11 000 грн) – лучший по совокупности всех характеристик. Процессор на архитектуре Arrow Lake предлагает 18 ядер, частоту до 5,3 ГГц, 60 МБ кэша L2/L3 и хорошее сочетание производительности в играх и многопоточности.

(~11 000 грн) – лучший по совокупности всех характеристик. Процессор на архитектуре Arrow Lake предлагает 18 ядер, частоту до 5,3 ГГц, 60 МБ кэша L2/L3 и хорошее сочетание производительности в играх и многопоточности. AMD Ryzen 5 7600X3D (~13 000 грн) – самый доступный X3D-процессор на рынке. Он объединяет 6 ядер, 12 потоков и огромный кэш объемом 96 МБ, предлагая игровой уровень флагманов прошлого поколения за скромный бюджет.

(~13 000 грн) – самый доступный X3D-процессор на рынке. Он объединяет 6 ядер, 12 потоков и огромный кэш объемом 96 МБ, предлагая игровой уровень флагманов прошлого поколения за скромный бюджет. AMD Ryzen 5 5600 (~7 000 грн) – для владельцев старых систем. Этот 6-ядерный процессор работает на сокете AM4 и официально поддерживает память стандарта DDR4, что делает его оптимальным вариантом для апгрейда старых сборок на Ryzen первого поколения.

Intel Core i3-14100F (~5 000 грн) – самый бюджетный выбор. Благодаря высокой одноядерной производительности этот чип способен превзойти практически любой процессор начального уровня в играх, оставаясь при этом эффективным.

Ryzen 5 5600GT (~8 000 грн) – лучший гибридный процессор. Это оптимальный вариант для тех, кто не собирается покупать дискретную видеокарту, и кому достаточно 1080р-гейминга на низких настройках.

Видео дня

Ранее AMD объявила, что перевыпустит процессор Ryzen 7 5800X3D в честь десятилетия сокета AM4. В последнее время он исчез из продажи, а цены на оставшиеся экземпляры заметно выросли.

Меж тем Nvidia представила линейку топовых ARM‑чипов, объединяющих процессор и видеокарту. Корпорация обещает производительность уровня RTX 5070 и автономность уровня MacBook.

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