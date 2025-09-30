Выбрать есть из чего, даже если бюджет не превышает 100 долларов.

Специалисты авторитетного портала TechRadar опубликовали список самых удачных процессоров из бюджетного сегмента в сентябре 2025 года.

У редакции получился небольшой список из шести процессоров для экономных пользователей. Несмотря на доступную цену, все они обеспечивают достойную производительность для любых современных задач.

Открывает список Intel Core i3-13100F, который в ценовом сегменте до 100 долларов предлагает лучшее соотношение цены и качества. Его хвалят за отличную игровую производительность и высокую производительность при работе с одним ядром. Но для создателей контента четыре ядра все же может быть маловато.

Лучшим доступным вариантом AMD назвали Ryzen 5 5500. Хоть он немного уступает предыдущей модели в однопотоке, в многопоточном режиме Intel ему не конкурент. При этом процессор потребляет меньше энергии.

Среди среднебюджетных решений Intel обозреватели выделили Core i5-12490F. Первоначально этот чип выпускался только для китайского рынка, но позже вышел и на глобальный рынок. 12490F показывает производительность на уровне Core i5-12600K, при этом стоит заметно дешевле.

Разумной альтернативой от AMD является Ryzen 7 5700X. Его ценят за отличную игровую производительность и низкие показатели TDP. Однако процессор уже "старенький" и не поддерживает PCIe Gen5 и DDR5.

Если немного подкопить, можно присмотреться к Ryzen 5 8600G – одному из лучших процессоров с интегрированной графикой. Эта шестиядерная 12-поточная модель оснащена графикой Radeon 760M, которая позволяет играть в игры в1080p без необходимости в дискретной видеокарте.

Также эксперты TechRadar включили в свой список Intel Core i7-12700K. Несмотря на солидный возраст, эта 12-ядерная модель все еще способна конкурировать с более новыми CPU. Она поддерживает как DDR4, так и DDR5, но стоит учитывать высокое тепловыделение.

Видео дня

Ранее AMD представила потенциальный хит продаж – бюджетный процессор Ryzen 5 9500F на архитектуре Zen 5. Новинка позиционируется как преемник "народного" Ryzen 5 7500F и станет самой доступной моделью линейки Ryzen 9000.

Меж тем Steam раскрыл самые популярные сборки ПК у геймеров в 2025 году. На первое место среди видеокарт вырвалась RTX 4060, а доля процессоров AMD превысила 40%.

Вас также могут заинтересовать новости: