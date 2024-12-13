Intel Arc B580 кладет на обе лопатки как Radeon RX 7600, так и RTX 4060, при этом обе карты дороже и предлагают лишь 8 ГБ VRAM.

В интернете начали появляться обзоры видеокарты Intel Arc B580, представленной в начале декабря. Журналисты остались очень довольны новинкой, а Tom's Hardware даже назвали ее лучшей карточкой в сегменте до 250 долларов.

У новинки довольно большой для этой ценовой категории объем видеопамяти – 12 гигабайт. То, чего не хватает GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600. Также она предлагает хорошее охлаждение, красивый дизайн и выдающуюся производительность в операциях с ИИ.

Тесты Tom's Hardware показали, что карта дешевле всех конкурентов и быстрее в играх при разрешении 1080p и 1440p, а в 4K Arc B580 обходит даже RTX 4060 Ti. Также ускоритель очень неплохо показывает себя в режиме с трассировкой лучей. Что интересно, в ряде игр падение производительности при активации трассировки у B580 самое низкое среди всех адаптеров.

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Далека от идеала карта лишь в одном – энергопотреблении. В игровых тестах Intel Arc A580 потребляет около 180 Вт, что превышает показали RTX 4060 Ti и почти на уровне с RTX 4070. Кроме того, карта практически не поддается разгону, хотя для большинства пользователей это вряд ли станет значительным недостатком.

Как итог, авторы говорят, что за свои деньги (а стоит карточка $249) – Arc A580 лучшая видеокарта на сегодня по "цене-производительности". Конечно, нужно понимать, что сейчас ее сравнивают с актуальными моделями, но уже через месяц или чуть более должны выйти RTX 5060 и RX 8600, хотя обе почти наверняка будут заметно дороже новинки Intel.

Презентация новых видеокарт Nvidia ожидается в январе 2025 года. Если верить слухам, то GeForce RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти, а вот RTX 5060 останется с 8 ГБ памяти. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

Свежий опрос Steam показал, что на каком ПК играет большинство геймеров планеты в 2024 году. Самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060, а некогда лидер GTX 1060 впервые вылетел из топ-10.

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