В Steam начались сразу три распродажи – на некоторые игры скидка доходит до 94%

В Steam стартовала крупная распродажа игр сразу от трех издательств: Kepler Interactive, Devolver Digital и Team 17. В рамках можно купить множество качественных проектов по сниженной цене.

Кроме прочих, можно приобрести ролевой хит Clair Obscur: Expedition 33, получивший наибольшее число наград "Игра года" в истории. Ранее для игры вышел патч с украинской локализацией.

Игры Kepler Interactive со скидкой:

  • Clair Obscur: Expedition 33 – 1079 грн (−20%)
  • Solasta II – 679 грн (−20%)
  • Rematch – 340 грн (−50%)
  • Neon Abyss 2 – 332 грн (−20%)
  • Pacific Drive – 243 грн (−67%)
  • Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy – 279 грн (−67%)
  • 33 Immortals – 223 грн (−75%)
  • Sifu – 142 грн (−75%)
  • Dead Cells – 164 грн (−50%)
  • Scorn – 56 грн (−90%)

Помимо скидок, издатель бесплатно отдает высокооценный симулятор выживания The Red Lantern – его можно забрать до 18 июня. Распродажа игр продлится до этого же числа.

Видео дня

Игры Devolver Digital со скидкой:

  • Hotline Miami Collection – 145 грн (−80%)
  • BALL x PIT – 260 грн (−20%)

  • Look Outside – 135 грн (−40%)

  • Serious Sam 4 – 148 грн (−80%)

  • Reigns: The Witcher – 119 грн (−20%)

  • RUINER – 41 грн (−90%)

  • Loop Hero – 65 грн (−80%)

  • Titan Souls – 32 грн (−90%)

Игры Team17 со скидкой:

  • Blasphemous + Blasphemous 2 – 172 грн (−81%)
  • DREDGE – 206 грн (−60%)
  • Hell Let Loose – 249 грн (−75%)
  • Worms W.M.D  – 119  грн (−80%)
  • SWORN – 136 грн (−66%)
  • Thymesia – 125 грн (−75%)
  • Mugsters – 24 грн (−94%)
  • Golf With Your Friends – 22 грн (−90%)

Все предложения смотрите по ссылке. Распродажа будет проходить до 25 июня 2026 года.

Также в Steam продолжается распродажа игр серии Final Fantasy. Популярные и оцененные критиками RPG можно купить со скидкой до 90%, а сама акция тоже закончится 25 июня.

Меж тем в PS Store проходит полугодовая распродажа. В рамках нее можно с выгодой до 90% купить свыше 3 тыс. различных игр и дополнений к ним.

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