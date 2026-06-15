В Steam начались сразу три распродажи – на некоторые игры скидка доходит до 94%

В Steam стартовала крупная распродажа игр сразу от трех издательств: Kepler Interactive, Devolver Digital и Team 17. В рамках можно купить множество качественных проектов по сниженной цене.
Кроме прочих, можно приобрести ролевой хит Clair Obscur: Expedition 33, получивший наибольшее число наград "Игра года" в истории. Ранее для игры вышел патч с украинской локализацией.
Игры Kepler Interactive со скидкой:
- Clair Obscur: Expedition 33 – 1079 грн (−20%)
- Solasta II – 679 грн (−20%)
- Rematch – 340 грн (−50%)
- Neon Abyss 2 – 332 грн (−20%)
- Pacific Drive – 243 грн (−67%)
- Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy – 279 грн (−67%)
- 33 Immortals – 223 грн (−75%)
- Sifu – 142 грн (−75%)
- Dead Cells – 164 грн (−50%)
- Scorn – 56 грн (−90%)
Помимо скидок, издатель бесплатно отдает высокооценный симулятор выживания The Red Lantern – его можно забрать до 18 июня. Распродажа игр продлится до этого же числа.
Игры Devolver Digital со скидкой:
- Hotline Miami Collection – 145 грн (−80%)
- BALL x PIT – 260 грн (−20%)
Look Outside – 135 грн (−40%)
Serious Sam 4 – 148 грн (−80%)
Reigns: The Witcher – 119 грн (−20%)
RUINER – 41 грн (−90%)
Loop Hero – 65 грн (−80%)
Titan Souls – 32 грн (−90%)
Игры Team17 со скидкой:
- Blasphemous + Blasphemous 2 – 172 грн (−81%)
- DREDGE – 206 грн (−60%)
- Hell Let Loose – 249 грн (−75%)
- Worms W.M.D – 119 грн (−80%)
- SWORN – 136 грн (−66%)
- Thymesia – 125 грн (−75%)
- Mugsters – 24 грн (−94%)
- Golf With Your Friends – 22 грн (−90%)
Все предложения смотрите по ссылке. Распродажа будет проходить до 25 июня 2026 года.
Также в Steam продолжается распродажа игр серии Final Fantasy. Популярные и оцененные критиками RPG можно купить со скидкой до 90%, а сама акция тоже закончится 25 июня.
Меж тем в PS Store проходит полугодовая распродажа. В рамках нее можно с выгодой до 90% купить свыше 3 тыс. различных игр и дополнений к ним.