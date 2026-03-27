Названы самые награждаемые игры в истории – топ-10 абсолютных рекордсменов

Игровая индустрия ежегодно вручает сотни наград – от премий критиков до пользовательских голосований. Но лишь немногие проекты сумели собрать по-настоящему впечатляющее количество статуэток и войти в историю как самые титулованные игры всех времен.
Журналисты DualShockers составили список из десяти игр, которые получали звание "Игра года" чаще всего. В рейтинг вошли проекты разных эпох – от культовых RPG до современных блокбастеров.
10 место: Astro Bot
Открывает десятку Astro Bot с 196 наградами – яркий и творческий платформер, который стал одним из главных триумфаторов 2024 года. Проект покорил критиков разнообразием механик, необычными уровнями и ностальгической атмосферой, собрав множество призов, включая престижные BAFTA.
9 место: The Elder Scrolls V: Skyrim
Следом идет "Скайрим" с 229 наградами – одна из самых влиятельных RPG в истории. На момент выхода в 2011 году игра задала новые стандарты для жанра благодаря свободе действий, масштабному миру и глубокой проработке лора, который создает ощущение живой вселенной.
8 место: The Last of Us
The Last of Us с 257 наградами стал важной вехой для PlayStation и студии Naughty Dog. Проект сделал важный шаг в сторону кинематографичного повествования и психологии персонажей, а ее успех позже вышел за пределы игровой индустрии, превратившись в популярный сериал.
7 место: God of War (2018)
Перезапуск God of War получил 263 награды и полностью переосмыслил франшизу. Разработчики не только сменили мифологию, но и сделали акцент на эмоциональной истории, превратив Кратоса из символа ярости в сложного и глубокого персонажа.
6 место: The Legend of Zelda: Breath of the Wild
The Legend of Zelda с 264 наградами произвела революцию в жанре открытых миров. Игра изменила подход к исследованию, отказавшись от перегруженных карт и "вышек" в пользу беспрецедентной свободы и нелинейного подхода к исследованию (можно пойти к финальному боссу сразу после обучения).
5 место: Ведьмак 3: Дикая охота
Пятое место занимает The Witcher 3: Wild Hunt с 281 наградой – RPG, которая вывела CD Projekt Red в число лучших разработчиков. Проект поразил игроков глубиной сюжета, вариативностью решений и тем, как выборы влияют на мир игры.
4 место: Baldur’s Gate III
Baldur’s Gate III набрала 288 наград и стала редким примером игры, которая сочетает масштаб AAA и глубину классических RPG. Проект оказался настолько успешной, что разработчикам приходилось отправлять команды по очереди на церемонии, чтобы забирать многочисленные призы.
3 место: The Last of Us Part II
Третье место удерживает The Last of Us Part II с 326 наградами. Несмотря на споры в интернете, проект оказал огромное влияние на индустрию, доказав, что видеоигры способны вызывать сложные эмоции и поднимать тяжелые темы.
2 место: Elden Ring
Отдельного внимания заслуживает Elden Ring с впечатляющими 429 наградами. Игра от From Software сделала жанр soulslike по-настоящему массовым, объединив хадкорную сложность с открытым миром и свободой исследования, что привлекло огромную аудиторию.
1 место: Clair Obscur: Expedition 33
Абсолютным лидером по количеству наград "Игра года" является Clair Obscur: Expedition 33, которая уже собрала 436 наград и продолжает устанавливать рекорды. Этот проект доказал, что даже небольшие студии могут создавать игры уровня AAA, предлагая свежие идеи, глубокий сюжет и необычные механики.
Этот список показывает, как сильно изменилась индустрия за последние годы. Сегодня награды – это не просто формальность, а отражение влияния той или иной на культуру и развитие медиа. И, судя по текущим тенденциям, в будущем конкуренция за звание самой титулованной игры станет ещё жестче.
Напомним, в EGS раздает две высокооцененные игры бесплатно и навсегда, одна из них – с украинским переводом. Раздача продлится до вечера 2 апреля.