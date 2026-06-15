Копию видеоигры 1986 года продали за рекордные $3 млн: в чем ее ценность

За безупречное качество раритет прозвали "Святым Граалем коллекционеров".

На аукционе Heritage Auctions картридж с игрой Super Mario Bros. был продан за 3 млн долларов (~135 млн грн). За безупречное качество раритет прозвали "Святым Граалем коллекционеров" – оценщики присвоили ему наивысшую оценку 9,6 A++.

Она побила мировой рекорд по продаже на аукционе как самая дорогая игра. Предыдущий рекорд тоже принадлежал платформеру 1985 года – в 2021 году запечатанную копию Super Mario Bros. купили за 2 млн долларов.

Всю астрономическую ценность этому экземпляру придает одна крошечная деталь. Коробка упакована в глянцевую пленку, в которую упаковывали только первые партии Super Mario Bros. для NES. По оценкам экспертов, таких копий известно всего три, и именно этот экземпляр считается самым ранним из них.

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Вместе с копией Super Mario Bros продали консоль NES, если покупатель все же решит вскрыть упаковку и запустить игру.

Эксперты отмечают, что рынок ретро-игр сегодня переживает исторический бум. Появление компаний, профессионально оценивающих состояние игр, вывело их в категорию серьезных предметов коллекционирования подобно редким монетам или комиксам. Запечатанные копии тайтлов, связанные с Марио и покемонами, продаются на аукционах за миллионы долларов.

Ранее в этом месяце Nintendo подтвердила разработку ремейка культовой игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Оригинальная Ocarina of Time вышла в 1998 году для Nintendo 64 и остается единственной игрой с 99 баллами на Metacritic.

В Steam сейчас бесплатно раздают сразу три игры с очень положительными отзывами. Пользователи могут добавить в свои библиотеки атмосферный симулятор выживания, хоррор и интерактивную драму от авторов Life is Strange.

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