В Steam бесплатно раздают сразу три игры с 'очень положительными' отзывами

Пользователи могут добавить в свои библиотеки атмосферный симулятор выживания, хоррор и интерактивную драму от авторов Life is Strange.

Разработчики и издатели периодически проводят бесплатные раздачи своих игр в Steam, и сейчас у пользователей есть возможность получить сразу три высоко оцененных проекта за 0 грн. Все они получили положительные пользовательские отзывы, пишет Polygon.

Первая игра, The Red Lantern, представляет собой повествовательный сурвайвал с элементами "рогалика". Вам предстоит исследовать заснеженные просторы Аляски на собачьей упряжке, причем заботиться придется не только о себе, но и о хвостатых напарниках.

Из почти тьісячи отзывов, которые игроки оставили о The Red Lantern, 84% положительные. Бесплатная раздача продлится до вечера 18 июня.

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Вторая раздача, Happy's Humble Burger Farm, сочетает симулятор работы в фастфуде и хоррор. Игрок работает ночную смену в забегаловке Happy’s Humble Burger Farm, постепенно раскрывая мрачные тайны заведения и сталкиваясь с жуткими монстрами.

В Steam у игры очень высокий рейтинг – ее рекомендуют 93% пользователей. Раздача приурочена к скорому выходу продолжения Happy's Humble Burgatory и продлится до 15 июня.

Третья и самая крупная раздача – Tell Me Why, психологическое приключение от авторов оригинальной Life is Strange. История рассказывает о близнецах со сверхъестественной связью, которые пытаются восстановить правду о своем детстве.

С релиза в 2020 году тайтл собрал почти 8000 отзывов, а рейтинг держится на отметке 81%. Получить ее бесплатно можно в течение июня, акция закончится 1 июля.

Меж тем в PS Store проходит полугодовая распродажа. В рамках нее можно с выгодой до 90% купить свыше 3 тыс. различных игр и дополнений к ним.

В свою очередь Nintendo подтвердила разработку ремейка культовой игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Оригинальная Ocarina of Time вышла в 1998 году для Nintendo 64 и остается единственной игрой с 99 баллами на Metacritic.

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