В версии игры на диске ещё даже нет режима Королевской битвы.

В 2017 году, когда Fortnite ещё не был главным символом современной поп-культуры, у игры был небольшой тираж физических копий для Playstation 4 и Xbox One. И вот, недавно один из таких дисков купили за 42 тысячи долларов.

Диск оказался в идеальном состоянии, сайт Wata присвоил ему максимальную оценку 10 A++, что почти не встречается даже среди ретро-игр. Издателем игры выступила Gearbox, а внутри там ранняя версия Fortnite с режимом Save the World и набором косметики Storm Master Weapon Pack. Королевской битвы тогда ещё просто не существовало, её добавили позже патчем.

Эта ранняя версия заметно отличалась не только содержимым. Владельцы этих копий могли зарабатывать V-Bucks в режиме Save The World, выполняя ежедневные задания. Epic отключила эту возможность в 2020 году, поэтому старые коды для Save the World сейчас стоят тысячи долларов, их продают на вторичном рынке как коллекционный цифровой лут.

После оценки Wata диск ушёл на торгах Heritage Auctions, где покупатель заплатил 42 500 долларов. Для Fortnite это новый рекорд, раньше самые дорогие сделки доходили до 13 750 долларов, а запечатанные диски на eBay обычно стоят около 10 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, что в Fortnite забанили тысячи игроков за несколько дней после добавления в игру голосового чата. Изначально чат был доступен только для стримеров и всё было нормально, но потом доступ дали обычным игрокам.

