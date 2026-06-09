Анонсирован ремейк самой высокоцененной игры в истории – он выйдет уже в этом году

Ремейк The Legends of Zelda: Ocarina of Time выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch 2.

Компания Nintendo официально подтвердила разработку ремейка культовой видеоигры The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Обновленная версия приключений Линка выйдет эксклюзивно на Switch 2 уже в этом году.

Пока разработчики показали лишь короткий тизер проекта, однако уже известно, что игру переделают с нуля с новой графикой. Ремейк сохранит оригинальную историю и атмосферу, но предложит значительно более детализированный мир и современный геймплей.

Для многих игроков это будет уже не первое возвращение в Хайрул: в 2011 году Nintendo выпустила обновленную версию игры для портативной консоли Nintendo 3DS под названием The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Однако новый проект станет полноценным ремейком для Switch 2.

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Главным героем Ocarina of Time выступает Линк, который отправляется в путешествие во времени, чтобы помешать Ганондорфу завладеть священным артефактом – Трифорсом.

Оригинальная Ocarina of Time вышла в 1998 году для Nintendo 64 и остается единственной игрой с 99 баллами на Metacritic.

В следующем году The Legend of Zelda выйдет фильм "Легенда о Зельде" (The Legend of Zelda), основанный на одноименной игровой франшизе. Режиссером выступит Уэс Болл, который известен по "Бегущему в лабиринте".

Ранее мы рассказывали, что Nintendo отсудила 2 миллиона долларов у пиратов, которые распространяли игры для Switch. Также суд запретил владельцу сайта Modded Hardware заниматься разработкой.

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