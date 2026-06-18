Rockstar показала обложку GTA 6 и раскрыла точную дату старта предзаказов

Предзаказы откроются уже 25 июня, а значит, что переносов, скорее всего, больше не будет.

Rockstar Games впервые с 2025 года поделилась новой информацией о GTA 6. Компания показала обложку, которой намеревается сопроводить коробку с долгожданной игрой.

Также разработчики объявил дату старта предзаказов – они откроются уже 25 июня 2026 года, а значит, что переносов, скорее всего, больше не будет. При этом новый трейлер показывать не стали.

Официальной информации о цене пока нет. В интернете уже некоторое время ходят слухи о том, что Grand Theft Auto 6 может стать первой игрой с ценником 100 долларов. Так ли это на самом деле, станет известно в ближайшие дни.

Видео дня

Напомним, GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Если слухи подтвердятся, пользователям ПК не придется ждать релиза несколько лет. Якобы Rockstar планирует выпустить GTA 6 на ПК в феврале 2027 года, то есть через три месяца после выпуска на консолях.

Действие GTA 6 развернется в современной версии Вайс-Сити. С южет расскажет историю двух главных героев – Люсии и Джейсона, чьи отношения вдохновлены легендарным криминальным дуэтом Бонни и Клайда.

Последний раз Rockstar Games делилась официальной информацией о GTA 6 год назад, в мае 2025 года – после второго переноса. Тогда разработчики выпустили второй трейлер экшена и раскрыла подробности о персонажах и локациях игры.

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