Названа точная дата старта предзаказов GTA 6: осталось несколько дней

Предзаказы на GTA 6 могут стартовать уже в ближайшие дни – намек на это геймеры увидели в партнерской рассылке американского магазина Best Buy. Несколько участников заявили, что получили письмо с датами предзаказа экшена: с 18 по 21 мая за оформление такового обещают кешбэк в 5%.

Подлинность писем подтвердили множество людей, поэтому главный вопрос только в том, действительно ли крупнейшая торговая сеть США располагает внутренней информацией и предзаказы стартуют уже через несколько дней.

Тем не менее "утечка" совпадает с заявлениями гендиректора Take-Two о скором старте маркетинговой кампании горячо ожидаемого криминального боевика – и подтвержденной датой релиза 19 ноября 2026 года.

Если же это действительно случится, то вскоре точно стоит ожидать третий трейлер GTA VI. В сети предполагают, что Take-Two может показать новые материалы до ближайшего финансового отчета компании, который пройдет 21 мая.

Ранее в сети обратили внимание, что GTA 6 получила возрастной рейтинг M (17+) от ESRB. Появление рейтинга обычно происходит незадолго до релиза, поэтому многие считают это дополнительным намеков, что переносов больше не будет.

Последний раз Rockstar Games делилась официальной информацией о GTA 6 год назад, в мае 2025 года – после второго переноса. Тогда разработчики выпустили второй трейлер экшена и раскрыла подробности о персонажах и локациях игры.

Стоимость создания GTA 6 оценивается в 3 миллиарда долларов. Это точно будет самый дорогой проект в истории развлечений – и потенциально первая игра с ценником 100 долларов.

