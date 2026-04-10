Раньше, чем все думают: инсайдер раскрыл окно релиза ПК-версии GTA 6

Если информация подтвердится, пользователям ПК не придется ждать релиза несколько лет.

Появилась новая информация о сроках выхода ПК-версии Grand Theft Auto 6. По данным инсайдера DetectiveSeeds, Rockstar планирует выпустить экшен на компьютерах уже в феврале 2027 года, то есть через 3 месяца после выпуска на консолях.

Если верить информатору, эта информация получена сразу от трех бывших сотрудников Rockstar. Все они заявили, что эти сроки могут измениться, но Take-Two и Rockstar хотят выпустить проект до конца финансового года.

Если игра действительно выйдет в феврале 2027 года, то это будет самый быстрый порт на ПК за всю историю Rockstar. Для сравнения, разрыв между консольным и ПК-релизом у GTA V составил около 19 месяцев, а у Red Dead Redemption 2 – более года.

Rockstar официально не подтверждала разработку порта. GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года только на PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее глава Take-Two объяснил, что задержка версии для ПК - это не стратегическое решение, а просто следование традиции.

Последний раз Rockstar делилась официальной информацией о GTA 6 еще в мае 2025 года, после второго переноса. Тогда компания выпустила новый трейлер экшена, а также раскрыла подробности о персонажах и локациях игры.

В январе 2026 года журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщал, что Rockstar еще не завершила полировку GTA 6 и доделывает как уровни, так и сюжетные квесты, поэтому еще один перенос не исключен.

Известно, что Grand Theft Auto 6 начали полноценно разрабатывать в 2020. Стоимость создания игры оценивается в более 3 миллиарда долларов. Это будет самый дорогой проект в истории развлечений – и потенциально первая игра с ценником 100 долларов.

