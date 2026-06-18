На ПК бесплатно раздают две игры в стиле киберпанк с высоким рейтингом

Акция проходит в Epic Games Store и продлится до 25 июня.

Наступил четверг, а это значит, что цифровой магазин Epic Games Store запустил очередную бесплатную раздачу. В течение недели в свою библиотеку можно добавить сразу две качественные игры в сеттинге киберпанка.

Citizen Sleeper – ролевая игра в сеттинге киберпанка, которая сочетает атмосферу настольных RPG и визуальных новелл. Действие разворачивается в мире космического капитализма, где вы управляете "спящим" – беглым андроидом с загруженным в него человеческим сознанием.

В Steam 92% из более 8 тыс. отзывов – положительные. В 2025 году вышел сиквел Citizen Sleeper 2, который стал одной из самых высокооцененных игр года.

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ROBOBEAT – динамичный ритм-шутер в киберпанк-стилистике, где вы берете на себя роль охотника за головами по имени Эйс. Геймеры могут бегать по стенам, подкатываться, но главное – фишка игры – загрузка собственных треков .

У игры есть украинские субтитры, а в Steam 94% из более 1,6 тыс. отзывов – положительные.

Акция продлится до 25 июня, 18:00 по Киеву. В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить симулятор парка аттракционов RollerCoaster Tycoon 3 и экшн Voidwrought.

Меж тем в Steam прямо сейчас проходит фестиваль "Играм быть" с сотнями бесплатных демоверсий. Можно, например, попробовать украинский хоррор по мотивам рассказов Лавкрафта. Фестиваль закончится 22 июня.

Параллельно в PS Store проходит полугодовая распродажа. В рамках нее можно с выгодой до 90% купить свыше 3 тыс. различных игр и дополнений к ним.

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