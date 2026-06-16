В Steam стартовал фестиваль 'Играм быть' с демоверсиями тысяч новых игр

Можно, например, попробовать украинский хоррор по мотивам рассказов Лавкрафта. Фестиваль закончится 22 июня.

В Steam стартовал летний фестиваль "Играм быть". В рамках мероприятия разработчики и издатели открыли доступ к бесплатным пробным версиям предстоящих игр.

Мероприятие продлится одну неделю и закончится 22 июня в 20:00 по Киеву. Ознакомиться с полным списком демок можно на странице фестиваля в Steam. Игры отсортированы по жанрам, визуальному стилю и вашим предпочтениям.

Некоторые игры, участвующие в фестивале:

Видео дня

В Steam прямо сейчас проходит сразу три распродажи – на некоторые игры скидка доходит до 94%. Например, можно приобрести ролевой хит Clair Obscur: Expedition 33, получивший наибольшее число наград "Игра года" в истории.

Параллельно в PS Store проходит полугодовая распродажа. В рамках нее можно с выгодой до 90% купить свыше 3 тыс. различных игр и дополнений к ним.

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