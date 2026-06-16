В Steam стартовал фестиваль 'Играм быть' с демоверсиями тысяч новых игр

В Steam стартовал летний фестиваль "Играм быть". В рамках мероприятия разработчики и издатели открыли доступ к бесплатным пробным версиям предстоящих игр.

Мероприятие продлится одну неделю и закончится 22 июня в 20:00 по Киеву. Ознакомиться с полным списком демок можно на странице фестиваля в Steam. Игры отсортированы по жанрам, визуальному стилю и вашим предпочтениям.

Некоторые игры, участвующие в фестивале:

  • The Sinking City 2 – украинский хоррор по мотивам рассказов Лавкрафта от студии Frogwares, которая также создает игры про Шерлока Холмса.

  • over the hill – красочный симулятор езды по бездорожью с украинской локализацией.

  • Sprawl Zero –динамичный шутер, вдохновленный культовыми играми этого жанра 2000-х годов.
  • Order of the Sinking Star – приключенческая головоломка с более чем 1000 тщательно продуманных загадок от автора Braid и The Witness.
  • Valor Mortis – уникальный "соулслайк" от первого лица с эстетикой Наполеоновских войн.
  • 1666: Amsterdam – игра про охоту на ведьм в открытом мире от создателя Assassin's Creed.
  • Mistfall Hunter – PvPvE экстракшен RPG в сеттинге нордской мифологии.
  • Catechesis – анимешный RPG-хоррор, в котором придется ходить в школу, работать и сражаться с демонами.

Видео дня

В Steam прямо сейчас проходит сразу три распродажи – на некоторые игры скидка доходит до 94%. Например, можно приобрести ролевой хит Clair Obscur: Expedition 33, получивший наибольшее число наград "Игра года" в истории.

Параллельно в PS Store проходит полугодовая распродажа. В рамках нее можно с выгодой до 90% купить свыше 3 тыс. различных игр и дополнений к ним.

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