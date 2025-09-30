У DualSense V3 будет съёмный аккумулятор.

В ноябре выйдет обновлённая версия контроллера для Playstation 5 - DualSense V3. Об этом сообщает инсайдер Graczdari, ранее раскрывший выход Microsoft Flight Simulator на PS5 и утечку коробочной версии Oblivion Remastered.

Как пишет польский PPE.pl, контроллер получит съёмный аккумулятор. Ожидается, что это будет тот же перезаряжаемый блок, что и сейчас, но с возможностью замены на новый или более ёмкий. Такой вариант избавит владельцев от необходимости менять весь геймпад при деградации батареи.

По информации источника, DualSense V3 появится в продаже уже в ноябре и полностью заменит текущие модели в продаже.

Видео дня

Параллельно Sony готовит и небольшое обновление Playstation 5 Pro: консоль будет потреблять примерно на 3% меньше энергии и поставляться с новым контроллером.

Ранее мы рассказывали, что блогер показал, что внутри новой версии Playstation 5 с SSD на 825 ГБ. Эта ревизия понемногу будет заменять привычную консоль в Европе.

Кроме того, недавно инсайдер сделал прогноз, сколько будет стоить портативная Playstation. Приставку под кодовым названием Canis можно оценить примерно в 500 долларов, если Sony откажется от OLED-дисплея, говорит KeplerL2.

Вас также могут заинтересовать новости: