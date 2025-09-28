Приставку под кодовым названием Canis можно оценить примерно в 500 долларов, если Sony откажется от OLED-дисплея, говорит KeplerL2.

В сети уже давно ходят слухи о портативной консоли Playstation под кодовым названием Canis, теперь у нас есть первые прогнозы стоимости устройства. По мнению инсайдера KeplerL2, приставка может выйти значительно дешевле, чем консоль Xbox: около 500 долларов.

KeplerL2 объясняет такую цену компактным и энергоэффективным дизайном устройства. Это позволит Sony сэкономить на ключевых компонентах: плате, охлаждении и батарее.

Более высокая стоимость возможна лишь в случае, если компания решит оснастить консоль дорогим OLED-дисплеем. Такой прогноз отличается от опасений части сообщества, считавшей, что цена может легко превысить 600 долларов, если устройство будет тянуть игры хотя бы на половину мощности Playstation 5.

KeplerL2 также подчеркнул, что Canis рассматривается Sony не как эксперимент, а как часть будущей экосистемы Playstation 6. Согласно ранее опубликованным документам AMD, консоль сможет запускать игры нативно и при этом поддерживать обратную совместимость с PS4 и PS5.

Ранее мы рассказывали, что в сеть утекли характеристики портативной Playstation 6, и она оказалась мощнее Xbox ROG Ally и Switch 2. Консоль можно будет подключить к док-станции, как Nintendo Switch.

