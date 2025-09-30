Эта ревизия понемногу будет заменять привычную консоль в Европе.

В Европе начали продавать обновлённую ревизию PS5 Digital Edition. Консоль стала немного легче, получила переработанную систему охлаждения и новый дизайн корпуса, но при этом потеряла часть памяти.

Если раньше Digital Edition поставлялась с накопителем на 1 ТБ, то теперь доступно лишь 825 ГБ, всё это за ту же цену. На это обратил внимание блогер Остин Эванс, который сравнил обе версии в новом видео.

Он отметил, что корпус теперь полностью матовый, раньше верхняя часть белого блока и центральная чёрная вставка были глянцевыми: "Мне это нравится. Глянец быстро царапается и собирает грязь. Матовая версия выглядит проще, но практичнее", - сказал Эванс.

Новая модель стала легче примерно на 120 граммов, а теплоотвод внутри теперь сделан из более тонкого металла. Несмотря на это, показатели энергопотребления и нагрева у обеих версий одинаковые: "Это хорошая инженерия - улучшить дизайн без потери производительности. Но весь смысл рушится, когда убирают 27% SSD".

По его словам, Sony удешевила производство, но выгоды для покупателей нет - объём памяти снизили, а цены на консоль продолжают расти.

Ранее мы рассказывали, что аналитик Circana Мэт Пискателла заявил, что Playstation 5 будет дорожать и дальше, и это неизбежно. Такая же судьба может ждать Xbox и Nintendo Switch.

