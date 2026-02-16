Дизайн Xiaomi 18 в стиле 'старых' iPhone раскрыт за полгода до анонса

Пользователи стали сравнивать будущую новинку с iPhone Pro, причем не актуальным 17 Pro, а более старыми моделями.

В интернет "утек" первый качественный рендер неанонсированного Xiaomi 18, презентацию которого ожидают только в сентябре 2026 года. Судя по дизайну, устройство, будет сильно отличаться от предшественника.

Изображение показывает только заднюю панель девайса и главное, что там можно рассмотреть, это основной блок камеры, стилизованный под решение, которое Apple использовала в старых iPhone Pro-версиях. У Xiaomi 18 будет схожий квадратный модуль тыльной камеры со скругленными краями.

На изображении также видно брендинг Leica и светодиодная вспышка. В то же время LiDAR-сканера, характерного для iPhone Pro, на рендерах нет.

Пользователи стали сравнивать будущую новинку от Xiaomi с iPhone 16 Pro и более ранние Pro'шки Apple.

Наряду с визуальными изменениями, базовый Xiaomi 18 получит перископную камеру с 5х-зумом и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Предполагается, что более дорогие версии Pro-линейки получат модификацию с приставкой "Pro", тогда как базовая модель будет использовать стандартную версию чипа.

Презентация линейки Xiaomi 18 ожидается осенью. А в марте на глобальном рынке должны выйти Xiaomi 17 и 17 Ultra с "урезанными" характеристиками.

Напомним, в конце января Xiaomi представила новый среднебюджетный смартфон Redmi Turbo 5 Max с рекордным аккумулятором 9000 мАч и дизайном в стиле iPhone 17.

