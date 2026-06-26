Каким будет Xiaomi 18 Pro: уже известны ключевые фишки следующего поколения

Новый флагман Xiaomi получит две камеры по 200 МП, топовый процессор и сохранит компактный экран с ультратонкими рамками.

Инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями об еще не анонсированном Xiaomi 18 Pro. Это будет компактная флагманская модель с 6,4-дюймовым дисплеем и ультратонкими рамками со всех сторон.

Основная утечка пришлась на систему камер – новинка получит основной сенсор SmartSens с технологией LOFIC и перископический телеобъектив для съемки на расстоянии. Обе камеры будут на 200 мегапикселей. Их дополнит 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. По данным инсайдера, один из них имеет очень крупный датчик.

Аппаратной основой новинки станет топовая 2-нм однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 6, которую Qualcomm должна представить в сентябре. Кремний-углеродная батарея емкостью 7000 мАч будет поддерживать проводную и беспроводную зарядку мощностью 100 Вт.

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Xiaomi 18 Pro сохранит задний дисплей, как у предшественника, а также получит отдельную кнопку для работы с ИИ, расположенную на боковой грани.

Что касается даты выхода, Xiaomi 18 Pro должен дебютировать в сентябре 2026 года вместе с Xiaomi 18 Pro Max. А вот базовую модель Xiaomi 18, если верить слухам, перенесут на 2027 год.

Ранее на этой неделе Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон 2026 года. У Redmi 17С большой 120-герцовый дисплей, батарейка 5160 мАч и 3,5-мм разъем для наушников.

В сети появился список смартфонов Xiaomi, которые получат HyperOS 4 на базе Android 17. До конца года развертывание охватит более 60 моделей бренда.

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