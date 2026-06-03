Ваш телефон вас не подслушивает: то, что он делает на самом деле, намного хуже

Умные алгоритмы настолько досконально изучили наши привычки, что видят нас насквозь.

Взаимосвязи иногда бывают слишком очевидными, чтобы их игнорировать. К примеру, вы упоминаете конкретную марку кофе в разговоре, и в течение нескольких часов реклама этого кофе появляется в вашей ленте. Сразу возникающее предположение о том, что телефон тайно записывает вас, циркулирует уже десять лет.

Но хотя скрытый микрофон кажется логичным объяснением, логистика этого процесса просто не сходится. Аппаратное обеспечение и следы данных попросту не подтверждают теорию прослушки, пишет Futura Sciences. Когда исследователи в области кибербезопасности проанализировали более 17 000 приложений для Android на предмет несанкционированной активации микрофона, они не обнаружили скрытой записи звука.

С самого начала на пути стоит техническое препятствие: непрерывная потоковая передача аудио требует примерно 130 мегабайт данных в день на одного пользователя. В глобальном масштабе такой уровень потребления данных и разряда батареи вызвал бы очень заметные всплески в сетевых логах.

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Apple, Google и Meta прямо заявляют, что они не используют данные микрофона для таргетинга рекламы. Даже когда Apple урегулировала судебный иск по поводу случайных записей Siri, материалы дела подтвердили, что аудиоданные никогда не использовались для составления маркетинговых профилей и не продавались третьим лицам.

Прогностические данные и иллюзия частоты

Правда оказывается более тревожной, чем прослушка: алгоритмы научились считывать цифровое поведение настолько точно, что подслушивание им просто не требуется.

Современный рекламный профиль опирается на матрицу данных о местоположении, истории просмотров, записей о покупках и социальных связей. Если вы проводите день с другом, который недавно искал определенное место для отпуска, службы геолокации фиксируют, что ваши два устройства пересеклись. Рекламная сеть делает вывод о социальной связи на основе этого совпадения и нацеливает на вас соответствующую рекламу.

Таргетинг кажется результатом прослушки, но на самом деле это всего лишь побочный продукт сбора данных.

Психологи указывают на иллюзию частоты, или феномен Баадера-Майнхоф, чтобы объяснить, почему это убеждение сохраняется. В любой конкретный день среднестатистический пользователь пролистывает сотни объявлений незамеченными. Как только вы обсуждаете продукт вслух, он входит в ваше активное сознание.

Когда появляется следующая реклама, это кажется странным, потому что ваш мозг внезапно настроен на то, чтобы ее заметить. Таргетинг просчитан, но он опирается на статистику, а не на включенный микрофон.

Реальные исключения со звуком

Хотя телефоны не записывают частные разговоры, маркетинговая индустрия тестировала альтернативные методы аудиоотслеживания.

Определенные мобильные игры запрашивают разрешения на доступ к микрофону, чтобы улавливать специфические акустические отпечатки из телевизионных рекламных роликов, а не человеческую речь. Это позволяет брендам показывать скоординированную рекламу на телефоне пользователя одновременно с прямой трансляцией.

Аналогичным образом всплыли презентации Cox Media Group с подробным описанием программного обеспечения Active Listening, способного отслеживать окружающий звук с помощью смарт-устройств.

Эти отчеты вызвали немедленную негативную реакцию, что заставило такие технологические платформы, как Google и Meta, публично дистанцироваться и отрицать какую-либо интеграцию с этим программным обеспечением.

Что остается уязвимым

Внимание к микрофону телефона в конечном итоге упускает из виду реальную уязвимость конфиденциальности. Брокеры данных торгуют подробной информацией, построенной исключительно на взаимодействии с экраном, разрешениях приложений и пикселях отслеживания.

Исследователи безопасности даже ловили конкретные приложения на создании скрытых фоновых скриншотов – конкретном нарушении конфиденциальности, которое вообще не требует аудиоданных.

Технологическим компаниям не нужно слушать то, что вы говорите; они уже отслеживают все, что вы делаете.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине произошел масштабный сбой интернета.

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