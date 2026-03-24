Google записывает все, что вы говорите: как отключить эту функцию для безопасности

Как запретить Google записывать ваши разговоры?

Ассистент Google отслеживает голосовые команды пользователей Android для работы функции "Окей, Google". Это удобно, но означает, что смартфон постоянно "слушает" окружающую среду, чтобы распознать ключевую фразу. Об этом пишет Newsweek.

Компания утверждает, что запись и отправка данных на серверы происходит только после активации команды. Однако система не идеальна: устройство может ошибочно срабатывать из-за шума или похожих звуков. В результате в запись могут попадать фрагменты личных разговоров.

Как пишет издание, Google может прослушивать или не прослушивать ваши команды, если вы используете iPhone, но если у вас Android, то почти наверняка прослушивает.

Такая функция повышает удобство, но одновременно несет риски для конфиденциальности. Пользователи часто не знают, сколько именно информации фиксируется и хранится.

Официально Google собирает голосовые данные для улучшения распознавания речи – чтобы сервисы лучше понимали акценты, языки и речь в шумной среде. Но эксперты по кибербезопасности предупреждают: эти данные могут использоваться и для создания детальных рекламных профилей. Любые слова о ваших интересах или планах способны превратиться в основу персонализированной рекламы.

При этом у пользователей есть контроль над своими данными. Ключевая настройка – "Активность голоса и аудио". Несмотря на заявления Google, что она отключена по умолчанию, многие включают её сами – например, при настройке телефона или соглашаясь с условиями без чтения.

Важно проверить статус этой функции в аккаунте. Отключение остановит будущие записи, но уже сохраненные файлы не удалятся автоматически – их нужно стереть вручную.

Чтобы повысить уровень безопасности, рекомендуется регулярно проверять настройки конфиденциальности и очищать историю голосовых данных.

