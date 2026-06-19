Их немного, но они есть: названы лучшие смартфоны с поддержкой стилуса в 2026 году

Рост интереса к складным устройствам и крупным дисплеям вернул актуальность стилуса, который раньше считался почти забытым аксессуаром.

В 2026 году смартфоны со встроенным стилусом стали нишевым продуктом, но на рынке все еще есть флагманские и более доступные устройства с умным пером. Это удобный инструмент для заметок, рисования и работы с документами на больших экранах.

Журналисты BGR выделили три лучших Android-смартфона с поддержкой стилуса, которые доступны на мировом рынке, предлагают современные характеристики и длительную поддержку обновлений.

Moto G Stylus (2026)

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Moto G Stylus (2026) – оптимальный выбор, если вам нужен функциональный смартфон со стилусом без переплат. Это модель среднего класса с ценником 500 долларов, которая уже поставляется со встроенным активным стилусом.

Устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с плавной частотой обновления 120 Гц и яркостью до 5000 нит в пике. Стилус здесь использует технологию AES, обеспечивая более высокую точность ввода, чем обычные емкостные решения, что делает устройство идеальным для быстрых заметок или рисования.

Среди других характеристик – процессор Snapdragon 6 Gen 3 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятор 5000 мАч с проводной зарядкой 68 Вт, основная 50 Мп камера с OIS и корпус из высокопрочного полимера.

Samsung Galaxy S26 Ultra

В премиальном сегменте главным выбором остается Samsung Galaxy S26 Ultra. Флагман получил 6,9-дюймовый QHD+ OLED-экран с частотой 120 Гц и функцией Privacy Display, которая сужает углы обзора экрана, делая его нечитаемым для людей вокруг.

Его встроенный S Pen использует технологию Wacom EMR: стилус распознает более 4096 степеней давления и не нуждается в подзарядке для базового ввода. Это делает смартфон одним из лучших решений для рукописного ввода, дизайна и профессиональной работы со стилусом.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Третьим устройством в списке стал складной Samsung Galaxy Z Fold 6. Несмотря на то что это модель 2024 года, она остается актуальной благодаря поддержке стилуса и большому 7,6-дюймовому внутреннему экрану.

В отличие от более новых складных моделей, Fold 6 сохраняет совместимость с S Pen, хотя сам стилус нужно докупать отдельно.

Таким образом, рынок смартфонов со стилусом в 2026 году сосредоточен вокруг решений Samsung и Motorola. Производители предлагают как доступные модели для повседневных задач, так и премиальные устройства для профессионального использования.

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