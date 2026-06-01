Эксперты назвали лучшие камерофоны 2026 года: среди них есть даже бюджетная модель

В рейтинг вошли модели смартфонов от Apple, Samsung, OnePlus и других производителей.

Выбрать идеальный смартфон для фото сейчас – непростая задача, поскольку каждый производитель делает ставку на свои уникальные технологии . Однако авторы TechRadar определились со своим фаворитом и назвали лучшие камерофоны 2026 года.

Первое место в рейтинге занял iPhone 17 Pro Max. По мнению экспертов, именно флагман от Apple обеспечивает наиболее естественную передачу цветов, высокий уровень детализации и лучший на рынке видеорежим. Причем в любых условиях – и днем, и ночью.

Лучшим Android-смартфоном для фотографии признали Samsung Galaxy S26 Ultra. Модель получила универсальную систему камер с главным сенсором на 200 Мп и впечатляющими возможностями зума, что делает ее оптимальным выбором для съемки удаленных объектов.

Также в список лучших вошли:

OnePlus 15 – лучший вариант для съемки движущихся объектов благодаря быстрому автофокусу и качественному приближению;

Pixel 10 Pro XL – однозначный лидер по вычислительной фотографии и ИИ-функциям;

Samsung Galaxy Z Fold 7 – лучший складной смартфон для фото и видео;

Pixel 10a – лучший бюджетный камерофон, который, несмотря на ценник в районе $500, оснащен теми же фишками на основе искусственного интеллекта, что и модели Pixel 10 Pro.

Специалисты отмечают, что сегодня качество мобильной фотографии зависит не только от количества мегапикселей и даже 200 МП не гарантируют хорошие фотографии. Решающую роль играет размер физического сенсора, качество оптики и алгоритмы вычислительной фотографии.

