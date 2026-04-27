Почему показатель mAh в пауэрбанках так важен – и что он на самом деле означает

Показатель mAh (миллиампер-час) часто можно увидеть на корпусе пауэрбанков и внешних батарей, но не все понимают, что он действительно означает. Однако именно эта характеристика определяет, насколько долго устройство сможет питать смартфон, планшет или другой девайс без подзарядки.

mAh – это единица измерения емкости аккумулятора, которая показывает, сколько электрического заряда он способен накопить. Чем выше значение, тем больше энергии содержится в батарее и тем дольше она может питать подключенные устройства.

Проще говоря, пауэрбанк с большей емкостью mAh будет дольше работать и сможет больше раз зарядить ваш смартфон без необходимости подключения к розетке, объясняет BGR. 

Например, компактные пауэрбанки обычно имеют емкость около 5000 mAh, тогда как более мощные модели могут достигать 10000, 20000 и даже 50000 mAh.

На практике это означает, что аккумулятор 5000 mAh способен примерно один раз зарядить современный смартфон среднего класса. Модель на 10 000 mAh – уже около двух зарядок, а 20 000 mAh и выше могут обеспечить несколько полных циклов питания для телефона или других гаджетов.

При этом ноутбуки и планшеты имеют в разы более крупные аккумуляторы, поэтому небольшие портативные батареи не всегда способны полностью их зарядить.

Как выбрать подходящий пауэрбанк

Хотя производители часто указывают именно mAh, этот параметр не всегда отражает реальную энергоемкость. Более точным показателем считается Wh (ватт-час), так как он учитывает еще и напряжение батареи.

Именно поэтому два пауэрбанка с одинаковыми mAh могут иметь разную реальную энергию и эффективность.

Сам же выбор пауэрбанка зависит от того, какие устройства вы планируете заряжать и как часто. Если нужен вариант для ежедневного использования с телефоном, достаточно компактной модели. А вот для поездок, командировок или зарядки нескольких устройств лучше подойдут более емкие решения.

Также важно учитывать ограничения авиаперевозок. Согласно международным правилам, включая требования FAA и TSA, аккумуляторы свыше 100 Wh (примерно 27 000 mAh, в зависимости от напряжения) могут быть запрещены для перевозки в самолете. Поэтому для путешествий стоит выбирать модели, соответствующие этим нормам.

Ранее эксперты назвали 5 лучших пауэрбанков прямо сейчас. При выборе портативного аккумулятора стоит обращать внимание не только на емкость, но и на скорость зарядки и количество портов.

А если в вашем пауэрбанке есть этот порт, вероятно, пришло время заменить его. Эксперты предупреждают: рассчитывать на пауэрбанк с Micro-USB как на надежный источник энергии в 2026 году не стоит.

