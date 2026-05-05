Подробные характеристики линейки Google Pixel 11 стали известны до анонса

Согласно утечке, обновления получатся неоднозначными – с заметными улучшениями, но и некоторыми ухудшениями.

За пару месяцев до анонса в интернете появилась масштабная утечка о будущей флагманской линейке Pixel 11, которая раскрывает сразу несколько ключевых изменений – от новых камер до спорных решений с батареями.

По данным 9to5Google, Google готовит четыре модели: Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL и складной 11 Pro Fold. При этом обновления получатся неоднозначными – с заметными улучшениями, но и некоторыми ухудшениями.

Согласно утечке, главный акцент в этом поколении будет сделан на камерах, особенно в Pro-версиях. Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL приписывают новые основные и телеобъективы, а версии Pixel Fold – полностью новый основной сенсор. Это редкий случай для Pixel-серии, где Google часто делает ставку на софт, а не "железо".

Также вся линейка получит новый процессор Tensor G6, выполненный по новейшему 2-нм техпроцессу. Он будет ориентирован на ИИ и энергоэффективность, но не факт, что станет сильным скачком в графике.

Неплохо обновится и пиковая яркость: до 3100 нит у базовой модели и до 3600 нит у Pro-версий. Также упоминаются более тонкие рамки, что придаст смартфонам современный вид.

А вот аккумуляторные возможности сделают шаг назад. Согласно утечке, все модели Pixel 11 получат меньшую емкость аккумуляторов, чем у Pixel 10:

Pixel 11 – 4840 мАч (было 4 970 мАч)

Pixel 11 Pro – 4707 мАч (было 4 870 мАч)

Pixel 11 Pro XL – 5000 мАч (было 5 200 мАч)

Pixel 11 Pro Fold – 4658 мАч (было 5 005 мАч)

Отдельно упоминается, что семейство Pixel 11 лишится термометра, который заменят на RGB-подсветку в блоке основной камеры. Инновационная система распознавания лица, о которой писалось ранее, тоже не появится.

Характеристики линейки Pixel 11:

Pixel 11: 6,3-дюймовый OLED-дисплей, 2424 х 1080 пикселей, 60-120 Гц, до 3100 нит, новый 50-Мп основной сенсор, процессор Tensor G6, 8/12 ГБ ОЗУ, батарея 4840 мАч. Цвета – черный, зеленый, розовый, фиолетовый.

Pixel 11 Pro: 6,3-дюймовый OLED-дисплей, 2856×1280 пикселей, 1-120 Гц, до 3600 нит, новая основная камера и новый телеобъектив, чип Tensor G6, 12/16 ГБ ОЗУ, батарея 4707 мАч.

Pixel 11 Pro XL: 6,8-дюймовый OLED-дисплей, 2992×1344 пикселей, 1-120 Гц, до 3600 нит, новая основная камера и новый телеобъектив, чип Tensor G6, 12/16 ГБ ОЗУ, батарея 5000 мАч.

Pixel 11 Pro Fold: внутренний экран с разрешением 2076 × 2160 пикселей, 120 Гц и яркостью 2450 нит, внешний дисплей с разрешением 2342 х 1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 3600 нит, 12/16 ГБ ОЗУ, новый основной сенсор, батарея емкостью 4658 мАч.

Презентация смартфонов серии Google Pixel 11 ожидается в августе 2026 года. Ранее в этом году на рынок вышел новый среднебюджетный смартфон Pixel 10a с более ярким экраном и быстрой зарядкой.

