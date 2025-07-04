По их наблюдениям, этими смартфонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

Смартфоны Google Pixel, по-видимому, являются устройствами, которые выбирают преступники, наркоторговцы и члены банд. По крайней мере в этом убеждена испанская полиция.

Впрочем, сами телефоны Google тут ни при чем, пишет Android Authority. Все дело в открытой природе ее ОС Android, которая позволяет использовать альтернативные операционные системы.

В частности, каталонские наркоторговцы устанавливают на "Пиксели" GrapheneOS – это сверхзащищенная ОС, которая очищена от Google и любой возможной слежки. Преступники также используют инструменты безопасности самой Google: с помощью функции Find My Device они могут удаленно блокировать смартфоны и стирать с них данные.

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"Каждый раз, когда мы видим человека с Google Pixel в руках, мы подозреваем, что он замешан в торговле запрещенными веществами", – заявил один из сотрудников испанской полиции.

Подобные устройства полицейские пытаются заразить вредоносным ПО, чтобы получить доступ к хранящейся на них информации.

Презентация линейки Pixel 10 ожидается 20 августа – на два месяца раньше типичных октябрьских презентаций. Нас снова ждут четыре модели: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold.

По слухам, в этом году Google планирует сделать складную модель дешевле, а все модели получат аналог MagSafe из iPhone. На старте продаж ожидается три аксессуара: зарядная станция, держатель с кольцом и станция с вертикальной подставкой.

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