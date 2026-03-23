Первые подробности о MacBook с сенсорным OLED-экраном: когда он выйдет

Будущее обновление коснется не только "железа", но и самой концепции профессионального ноутбука.

Компания Apple готовит крупное обновление линейки MacBook Pro, которое может стать первым по-настоящему важным редизайном ноутбука с 2021 года. Об этом пишет 9to5Mac.

По данным инсайдеров, главным улучшением станет переход на OLED-экран, которые заменят текущие Mini-LED-панели. Кроме того, пользователей Apple ждет долгожданное появление сенсорного слоя и переработанного выреза в стиле Dynamic Island, как у iPhone.

Также в утечках упоминается более тонкий и легкий корпус. Хотя эти изменения могут быть не радикальными, даже небольшое снижение габаритов способно заметно улучшить портативность устройства, особенно 16-дюймовой модели, которую многие пользователи считают довольно тяжелой для постоянного ношения.

Отмечается, что обновление коснется исключительно старших конфигураций на базе процессоров M6 Pro и M6 Max. Базовая 14-дюймовая версия MacBook Pro с обычным чипсетом M6 сохранит текущий облик еще как минимум на год, поэтому желающим получить крупное обновление придется выбирать именно топовые модификации.

Изначально Apple рассчитывала выпустить обновленные "прошки" в конце 2025 года, но сроки сдвинулись из-за сложностей с OLED-панелями. Сейчас запуск ожидается ближе к концу 2026 года.

Напомним, в начале марта Apple представила новые MacBook Air и MacBook Pro на базе чипа M5. Они стали дороже на 100-200 долларов, зато памяти в базовых конфигурациях теперь вдвое больше.

Также Apple представила MacBook Neo с процессором от iPhone за 600 долларов. Журналисты считают, что ни один Windows-ноутбук за аналогичную цену не может конкурировать с Neo.

