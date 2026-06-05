Украина сделала ставку: Gripen впервые столкнется с Россией в реальной войне, – Reuters

Шведский истребитель впервые получит возможность пройти масштабные боевые испытания в условиях современной войны против России.

Украина выделила 2,5 млрд евро из общего кредитного пакета Евросоюза на приобретение 20 новых истребителей Gripen E. Кроме того, Швеция передаст Киеву еще 16 самолетов предыдущих модификаций. В целом сделка в перспективе может вырасти до 150 машин, пишет Reuters.

Во время подписания соглашений с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном президент Владимир Зеленский назвал появление Gripen в Украине "новой страницей" для украинской авиации.

Истребитель Gripen разрабатывался Швецией еще в годы Холодной войны с учетом возможного конфликта с Россией. Несмотря на многолетнюю эксплуатацию в разных странах, самолет ни разу не проходил проверку в условиях полномасштабной войны высокой интенсивности.

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По словам преподавателя Шведского университета обороны Йохана Хуовинена, украинская кампания станет настоящим испытанием для шведских технологий.

"Это будет испытание систем, для борьбы с которыми этот самолет фактически предназначен: России", – отметил он.

Почему Gripen считают особенно полезным для Украины

Одним из главных преимуществ самолета называют его способность работать вдали от классических авиабаз.

Gripen может взлетать и садиться на обычные автомобильные дороги или временные взлетно-посадочные площадки. Это особенно важно для Украины, которая постоянно сталкивается с российскими ракетными ударами по аэродромам.

Руководитель отдела оборонного сотрудничества Минобороны Украины Алексей Антонюк подчеркнул, что концепция эксплуатации Gripen почти идеально соответствует украинским условиям.

По его словам, самолет можно быстро заправить, перевооружить и подготовить к новому вылету менее чем за десять минут силами небольшой команды техников.

Еще одним преимуществом является стоимость эксплуатации. По оценкам украинской стороны, час полета Gripen обходится примерно в 8 тысяч долларов, что значительно дешевле, чем использование истребителей пятого поколения.

Ставка на ракеты Meteor

Особое внимание военные уделяют возможности использования ракет класса "воздух-воздух" Meteor большой дальности.

Украинские специалисты считают, что они могут заставить российскую авиацию действовать на большем расстоянии от линии фронта и затруднить применение управляемых авиабомб, которые в последнее время стали одним из главных ударных инструментов РФ.

Впрочем, эксперты призывают не переоценивать потенциал новых самолетов. Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне Джастин Бронк считает Gripen правильным выбором для Украины, но подчеркивает, что даже эти истребители не смогут обеспечить полное господство в воздухе.

Причиной остается мощная российская система противовоздушной обороны, а также отсутствие у Gripen технологий малозаметности, характерных для американского F-35.

Производство может стать проблемой

Еще одним вызовом остается темп производства.

Шведская компания Saab в настоящее время выпускает около 15 самолетов Gripen E в год и планирует увеличить этот показатель до 20–30 машин. В то же время портфель заказов уже превышает сотню самолетов.

Генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон заявил, что компания рассматривает сотрудничество с Украиной в области ремонта, обслуживания и поставки запчастей, а в перспективе не исключает и локализацию отдельных производственных процессов.

По мнению шведских чиновников, участие Gripen в войне может существенно повысить его экспортные перспективы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что украинский контракт станет демонстрацией возможностей самолета для потенциальных покупателей по всему миру.

Gripen для Украины – последние новости

Ранее военный эксперт Андрей Крамаров отметил, что появление Gripen выведет Воздушные силы Вооруженных сил Украины на совершенно новый уровень. По его словам, в 2017 году была создана так называемая Концепция модернизации ВВС ВСУ, в которой именно этот самолет был выбран для перехода с советских самолетов – по результатам огромного количества тестов, осмотров и анализов.

Его коллега Богдан Долинце добавил, что самолет Gripen может совершать полет в режиме радиомолчания, то есть быть невидимым для российских систем противовоздушной обороны.

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