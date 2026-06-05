Как определить, что человек неразумен: названы 4 признака, на которые стоит обратить внимание

Издание отмечает, что такие люди, как правило, тратят свое время и деньги впустую на определенные вещи.

Обычно можно определить, насколько человек неразумен, по тому, на что он тратит свое время и деньги, пишет Your Tango.

Издание отмечает, что если вы хотите стать умнее, перестаньте тратить время и деньги на эти 4 вещи:

1. Ограниченное мышление

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Объясняется, что вы можете мыслить как король, даже если носите одежду с дырками.

"Мыслить масштабнее, ставить перед собой более амбициозные цели и воплощать их в жизнь смелыми действиями – это, возможно, требует мужества, но благодаря этому ваша жизнь, особенно финансовая, станет намного легче", – говорится в статье.

По словам клинического психолога доктора Бреда Клонца, "денежные сценарии" – это бессознательные убеждения, которые незаметно управляют нашей финансовой жизнью.

В то же время сценарий избегания денег задерживает людей на месте, поскольку те, кто избегает денег, воспринимают саму идею обладания деньгами как нечто негативное, и именно эти ошибочные мысли мешают им стать богатыми и успешными.

2. Избегание проблем

Главная жизненная задача недалеких людей – вести себя осторожно, никого не раздражать и во что бы то ни стало избегать проблем. Это вызывает стресс, а они уже не могут себе этого позволить.

"Но если вы хотите сделать скачок к финансовой свободе, вы должны видеть в проблемах возможности. Ищите их, чтобы решать, и получайте вознаграждение за их решение", – советует издание.

Отмечается, что уклонение от финансовых вопросов приводит к усугублению экономических проблем и дальнейшему уклончивому поведению, которое может проявляться в таких действиях, как непроверка банковских выписок, игнорирование счетов или полное избегание разговоров о деньгах.

3. Покупка дорогих вещей

Издание объясняет, что возможность покупать все больше дорогих вещей, которые вам не нужны, даст вам ощущение удовлетворения и уверенности – на мгновение. Но эти ощущения временны и не имеют ничего общего с долгосрочным счастьем или интеллектом.

Издание советует отказаться от импульсивных покупок, а еще лучше – настроить в своем банке автоматический перевод ежемесячной зарплаты на сберегательный счет, чтобы у вас вообще не было соблазна. Это как будто денег и не существовало с самого начала.

4. Романтизация безденежья

Одно из самых нелепых явлений, которое можно заметить, – это то, что люди одновременно нуждаются в деньгах (ведь мы живем на экономической планете), но в то же время считают погоню за деньгами чем-то постыдным. В статье советуют отбросить такое мышление.

"Забудьте всю ту чепуху, которую вам вбивали в головы в школах, родители и церкви: деньги – это инструмент, дающий вам преимущество. Вы можете использовать их для подлых дел, а можете – для добра", – отмечает издание.

Подчеркивается, что никто из тех, кто достиг большого успеха, не родился продавцом. Зарабатывание денег даже не было актуальным в течение первых нескольких миллионов лет нашего существования. Но сейчас деньги имеют значение, и мы должны это принять. Зарабатывание денег следует рассматривать как ремесло, которому нужно научиться.

В статье указывается, что деньги нужны всем, разве что вы любите попрошайничать и надеетесь, что кто-то другой даст вам все. Перестаньте повторять себе, что "вы не любите продавать".

Кроме того, издание добавляет, что люди по умолчанию являются продавцами:

"Приобретайте конкретные навыки, которые приносят прибыль. Задавайте вопросы людям, которые хорошо зарабатывают. Изучайте продажи, убеждение, маркетинг и бизнес. Именно прикладные знания стоят между вами и деньгами, которые вам нужны для жизни – и, надеемся, когда-нибудь для благотворительности".

Другие интересные факты из психологии

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