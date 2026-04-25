В сети сравнили размеры iPhone-'раскладушки' с другими новыми iPhone (фото)

Появились новые утечки, раскрывающие дизайн дебютного складного iPhone от Apple. Инсайдер опубликовал изображения макета устройства, сравнив его с iPhone 17 Pro Max и другими устройствами.

Судя по фото, Apple выберет более "широкий" форм-фактор, в отличие от вытянутых складных телефоном конкурентов. В разложенном виде iPhone Fold почти совпадает по ширине с iPhone 17 Pro Max, но при этом заметно выше – примерно в два раза в горизонтальной ориентации.

Предполагается, что такое соотношение сторон сделает смартфон удобнее для просмотра видео и игр: картинка будет занимать больше пространства экрана без черных полос.

Несмотря на большой внутренний дисплей (по слухам, около 7,8 дюйма), телефон выглядит удивительно компактным, отмечают журналисты. Более того, в сложенном состоянии им можно пользоваться одной рукой – редкое преимущество среди современных складных моделей.

Также утечки указывают, что внешний экран составит около 5,5 дюйма, а сам смартфон получит соотношение сторон ближе к 4:3 – почти как у планшетов. Это делает его чем-то средним между телефоном и компактным iPad.

Отдельно отмечается, что Apple откажется от Face ID в пользу Touch ID, встроенного в кнопку питания – вероятно, ради уменьшения толщины корпуса.

Всего в новую линейку войдут шесть смартфонов. На осенней презентации в сентябре покажут складной iPhone, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. А уже весной 2027 года выйдет базовый iPhone 18, бюджетный iPhone 18e и тонкий iPhone Air 2.

По слухам, Pro-модели iPhone получат камеру с переменной диафрагмой, новые процессоры на 2-нм техпроцессе и уменьшенный Dynamic Island, а главным новым цветом станет "Темная вишня" – глубокий винный оттенок красного.

