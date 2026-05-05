Apple впервые за 10 лет планирует поднять цены на iPhonе на 100 долларов

Поднятие цен затронет старшие модификации с накопителями 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Компания Apple впервые за почти десятилетие собирается поднять цены на iPhone. Причина – резкий рост стоимости ключевых компонентов, включая полупроводники, NAND-память и DRAM, что уже начинает давить на маржинальность устройств.

Согласно данным аналитиков, в частности Morgan Stanley, стоимость серии iPhone 18 может вырасти более чем на 100 долларов. При этом речь идет не о равномерном повышении стоимости всех смартфонов, а о подорожании отдельных конфигураций.

Аналитики ожидают, что основное повышение затронет конфигурации с 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ памяти. Таким образом, максимальная версия iPhone 18 Pro Max может впервые превысить отметку в $2000. Базовые версии iPhone 18 и стартовые конфигурации Pro с 256 ГБ памяти, вероятно, сохранят прежнюю цену – это позволит удержать массового покупателя, а также снизить порог входа в экосистему Apple.

Окончательное решение по ценам пока не подтверждено, но ранее издание 9to5Mac тоже писало, что Apple компенсирует рост затрат за счет повышения цен на версии iPhone 18 Pro с объемом памяти 512 ГБ и выше. При этом стартовые цены сохранятся на уровне предыдущего поколения – 1099 и 1199 долларов соответственно.

Презентация новых iPhone ожидается в начале сентября. Все слухи и утечки намекают на то, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026 года выйдут "прошки" и складной Айфон, а iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

СМИ пишут, что Apple рассматривает возможность отказаться от MagSafe в будущих iPhone. Идея состоит в том, чтобы убрать встроенные магниты из-под крышки и вынудить людей покупать специальные фирменные чехлы.

Накануне Apple объявила, что линейка iPhone 17 стала самой популярной за всю историю iPhone. Спрос на новые смартфоны оказался настолько высоким, что помог компании обойти Samsung по объему продаж.

