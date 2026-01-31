Лучшие наушники с шумоподавлением в 2026 году: эксперты составили рейтинг

Consumer Reports провели строгие тесты, оценивая устройства по качеству звука и эффективности шумодава.

Новый рейтинг Consumer Reports, независимой некоммерческой организации, предлагает обзор лучших наушников с шумоподавлением в 2026 году и поможет выбрать идеальную модель как для аудиофилов, так и для обычных пользователей.

Авторы провели строгие тесты, оценивая устройства по качеству звука и эффективности шумодава, чтобы определить, какие наушники действительно стоят своих денег.

Главный победитель рейтинга – Bowers & Wilkins Px7 S2e, которые признали лучшими полноразмерными наушниками. Этот аппарат предлагает отличное подавление внешних шумов и высокое качество звука благодаря 24-битному цифровому процессору и специально разработанным 40-мм драйверам.

Журналисты Consumer Reports также высоко оценили качество звука, отметив, что Px7 S2e обеспечивают впечатляюще мощные басы. Однако некоторым пользователям с большими ушами посадка может показаться менее комфортно.

В сегменте TWS-наушников без проводов лидируют Sony WF-1000XM5, которые вошли в рейтинг как лучшие вкладыши с шумоподавлением. Эти компактные наушники оснащены технологией Dynamic Driver X, обеспечивающей богатое звучание с детализированной передачей вокала и музыки, а адаптивное шумоподавление Multi-Noise Sensor позволяет эффективно блокировать окружающие звуки.

В ходе тестирования WF-1000XM5 также удивили экспертов своим качеством звука и даже превзошли Px7 S2e по некоторым параметрам тестирования.

Кроме этих двух моделей в обзоре Consumer Reports упоминаются Soundcore Life Q20 – одни из лучших полноразмерных наушников по соотношению цена-качество с активным шумоподавлением (ANC), и AirPods Pro 3, отмеченные как лучший вариант шумоподавления среди продуктов Apple.

