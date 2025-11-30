С огромным отрывом победили AirPods Pro всех поколений.

В сети появился ультимативный рейтинг TWS-наушников на основе 13 тысяч отзывов с Reddit – пользователей собрал темы вроде "лучшие беспроводные наушники" с помощью нейросетей и проанализировал ответы.

На первом месте с огромным отрывом оказались AirPods Pro всех поколений, на втором – обычные AirPods. Также пользователи хвалят Sony WF-1000XM5, Soundcore Liberty 4 и флагманских Bose.

Анализ шел по двум направлениям: отдельно по сабреддиту про наушники и по всему Reddit. И ситуация с профильным сабреддитом другая: например, на втором месте там находятся Technics EAH-AZ100, а на четвертом – Denon PerL Pro.

Отдельно автор описал, как именно проводился подсчет. Один пользователь мог "проголосовать" за каждую модель только один раз, а неоднозначные упоминания вроде Galaxy Buds распределялись между возможными версиями с небольшим приоритетом для более свежих моделей. Финальный рейтинг был сформирован на основе нормализованного количества позитивных оценок и соотношения положительных и отрицательных отзывов.

Напомним, на осеннем мероприятии Apple анонсировала новые AirPods Pro. Наушники получил вдвое более мощное шумоподавление и сенсор пульса для спортивной статистики. Также обещают автономность до 8 часов в каждом наушнике.

УНИАН рассказывал, как подключить беспроводные наушники к компьютеру. Если вы хотите соединить свои Bluetooth-наушники или TWS-вкладыши с ПК на Windows 11 (или 10), вот что вам нужно сделать для подключения.

