5 настроек телевизора, которые реально улучшают звук – что стоит включить прямо сейчас

Если качество звука на вашем телевизоре разочаровывает даже больше, чем картинка, есть хорошие новости: прежде чем тратится на саундбар или домашний кинотеатр, попробуйте изменить несколько параметров в меню и получить заметно лучшее звучание.

Эксперты BGR собрали самые эффективные настройки, которые встречаются в большинстве современных ТВ. Даже бюджетный телевизор после них может зазвучать заметно чище и приятнее.

Используйте предустановленные аудиорежимы

Практически каждый телевизор имеет так называемые "звуковые профили" – например, в режиме "Диалоги" речь становится четче, а в "Кино" – глубже звучат эффекты. Переключение между ними может кардинально изменить восприятие звука без сложных ручных настроек.

Попробуйте все доступные режимы и выберите тот, который лучше всего подходит для текущего контента.

Отрегулируйте уровень громкости

Если в фильмах или телесериалах громкость скачет – тихие сцены почти не слышно, а громкие взрывы оглушают – это можно исправить, отрегулировав выравнивание громкости. Это функция обычно называется "Динамическое сжатие диапазона" (DRC, Dynamic Range Compression).

Настройте эквалайзер

У большинства ТВ есть эквалайзер, где можно вручную регулировать низкие (бас), средние и высокие частоты. Так, если звук кажется слишком "плоским", уменьшите басы и слегка увеличьте высокие частоты – так голос и эффекты станут яснее.

Эквалайзер в телевизорах, как правило, можно найти в разделе "Звук" – "Дополнительные настройки" или "Расширенные настройки"

Включите ARC (Audio Return Channel)

Если вы используете внешний саундбар, домашний кинотеатр или AV-ресивер, обязательно проверьте, активирован ли HDMI ARC или eARC. Эта технология позволяет передавать звук с телевизора на внешнюю аудиосистему по одному HDMI-кабелю без потери качества.

ARC упрощает подключение, уменьшает задержку звука и обеспечивает более стабильную работу по сравнению с оптическим кабелем или Bluetooth, говорят специалисты. В новых моделях eARC поддерживает многоканальный звук высокого разрешения, включая Dolby Atmos.

Отрегулируйте расположение и размер динамиков

В меню телевизора часто можно выбрать, какие динамики используются: встроенные, внешние или одновременно оба варианта. Еще встречаются параметры, учитывающие размер колонок – "малые" или "большие".

Эта информация помогает телевизору правильно распределять частоты, чтобы басы не терялись, а высокие звуки не искажались. При неправильных настройках звук может казаться пустым или перегруженным, даже если техника качественная.

