ТОП-4 недорогих ноутбуков, которые оправдывают свою цену: рейтинг Consumer Reports

Хороший ноутбук с выносливой батареей и всеми необходимыми функциями можно купить по цене до 500 долларов.

Если вы планируете купить бюджетный ноутбук, но не готовы переплачивать за ненужные характеристики, эксперты Consumer Reports выбрали лучшие модели, которые стоят своих денег и обеспечивают достойный уровень, автономности, производительности и качества сборки.

Эти 4 модели отлично подходят для повседневных задач – от работы и учебы до просмотра видео и веб-серфинга – и все они стоят менее $1000, говорится в материале BGR.

Acer Aspire Go 15

Одним из самых интересных предложений в нижней ценовой категории. Этот ноутбук оснащается чипом Intel Core i5-1334U, 8 ГБ ОЗУ и накопителем 256 ГБ, что делает его отличным вариантом для повседневного использования. Его 15,3-дюймовый Full HD IPS-экран обеспечивает четкую картинку, а полноценный набор портов включает два USB Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, аудиоразъем и порт HDMI 2.1

Несмотря на то, что 8 ГБ памяти сегодня считается минимумом, этот ноутбук впечатляет функциональностью за свою цену – примерно $350.

Samsung Galaxy Book 4

Еще один привлекательный вариант, который по мнению Consumer Reports, предлагает наилучшее сочетание быстродействия и цены. Оснащенный современным процессором Intel Core 7 150U и 16 ГБ ОЗУ, он подходит для более требовательных задач, включая многозадачность и работу с более сложными приложениями.

Устройство комплектуется 15,6-дюймовым Full HD IPS-экраном, быстрым SSD-накопителем 512 ГБ и впечатляющим набором портов, включая USB-C, USB-A, HDMI и слот для microSD. Единственное, что может разочаровать – это разрешение веб-камеры 720p, что чуть ниже, чем у некоторых конкурентов.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook

Если вам нужен сверхдолговечный ноутбук с отличной автономностью, стоит обратить внимание на Lenovo. Эта модель работает на базе Chrome OS и выделяется батареей, которая в тестах продержалась до 18,5 часов, что значительно превышает заявленные компанией 13,5 часов.

Chromebook с 14-дюймовым экраном 1080p отлично подходит для офисных приложений, стриминга и браузера, однако он не такой мощній, как другие варианты: всего 4 ГБ ОЗУ и чипсет MediaTek Kompanio 520 не справятся с серьезной многозадачностью. Тем не менее за~$220 это отличный выбор, если вы ищете недорогой, легкий и автономный ноутбук для базовых задач.

Apple MacBook Air (M2)

Для тех, кто предпочитает macOS, оптимальным бюджетным предложением остается 13-дюймовый MacBook Air с чипом M2. Несмотря на то, что модель вышла еще пару лет назад, она продолжает оставаться актуальной благодаря мощному процессору Apple и отличному дисплею Liquid Retina.

Устройство поставляется с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD-накопителем, двумя USB-C/Thunderbolt-портами и камерой высокого разрешения, Модель доступна по сниженной цене после выхода новых MacBook Air с M4-чипом, что делает ее одним из лучших вариантов в сегменте до $1000 для пользователей Apple.

Все перечисленные модели получили высокие оценки экспертов Consumer Reports за сбалансированные параметры и реальную производительность, соответствующую их цене. Если вы ищете ноутбук для учебы, работы или медиа, эти четыре варианта заслуживают внимания, предлагая лучшие сочетания цены, качества и функциональности в 2026 году.

Ранее эксперты протестировали и выбрали лучшие 98-дюймовые телевизоры. Такие модели способны создать эффект настоящего кинотеатра у вас дома, предлагая высокую яркость, продвинутое объемное звучание и поддержку современных стриминговых сервисов.

Как УНИАН уже сообщал, в 2026 году потребителей по всему миру ожидает масштабный рост цен на смартфоны, ноутбуки и другую электронику. Все из-за бума ИИ, который вызвал глобальный дефицит оперативной памяти.

