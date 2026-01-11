ТОП-4 недорогих ноутбуков, которые оправдывают свою цену: рейтинг Consumer Reports

Если вы планируете купить бюджетный ноутбук, но не готовы переплачивать за ненужные характеристики, эксперты Consumer Reports выбрали лучшие модели, которые стоят своих денег и обеспечивают достойный уровень, автономности, производительности и качества сборки.
Эти 4 модели отлично подходят для повседневных задач – от работы и учебы до просмотра видео и веб-серфинга – и все они стоят менее $1000, говорится в материале BGR.
Acer Aspire Go 15
Одним из самых интересных предложений в нижней ценовой категории. Этот ноутбук оснащается чипом Intel Core i5-1334U, 8 ГБ ОЗУ и накопителем 256 ГБ, что делает его отличным вариантом для повседневного использования. Его 15,3-дюймовый Full HD IPS-экран обеспечивает четкую картинку, а полноценный набор портов включает два USB Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, аудиоразъем и порт HDMI 2.1
Несмотря на то, что 8 ГБ памяти сегодня считается минимумом, этот ноутбук впечатляет функциональностью за свою цену – примерно $350.
Samsung Galaxy Book 4
Еще один привлекательный вариант, который по мнению Consumer Reports, предлагает наилучшее сочетание быстродействия и цены. Оснащенный современным процессором Intel Core 7 150U и 16 ГБ ОЗУ, он подходит для более требовательных задач, включая многозадачность и работу с более сложными приложениями.
Устройство комплектуется 15,6-дюймовым Full HD IPS-экраном, быстрым SSD-накопителем 512 ГБ и впечатляющим набором портов, включая USB-C, USB-A, HDMI и слот для microSD. Единственное, что может разочаровать – это разрешение веб-камеры 720p, что чуть ниже, чем у некоторых конкурентов.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook
Если вам нужен сверхдолговечный ноутбук с отличной автономностью, стоит обратить внимание на Lenovo. Эта модель работает на базе Chrome OS и выделяется батареей, которая в тестах продержалась до 18,5 часов, что значительно превышает заявленные компанией 13,5 часов.
Chromebook с 14-дюймовым экраном 1080p отлично подходит для офисных приложений, стриминга и браузера, однако он не такой мощній, как другие варианты: всего 4 ГБ ОЗУ и чипсет MediaTek Kompanio 520 не справятся с серьезной многозадачностью. Тем не менее за~$220 это отличный выбор, если вы ищете недорогой, легкий и автономный ноутбук для базовых задач.
Apple MacBook Air (M2)
Для тех, кто предпочитает macOS, оптимальным бюджетным предложением остается 13-дюймовый MacBook Air с чипом M2. Несмотря на то, что модель вышла еще пару лет назад, она продолжает оставаться актуальной благодаря мощному процессору Apple и отличному дисплею Liquid Retina.
Устройство поставляется с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD-накопителем, двумя USB-C/Thunderbolt-портами и камерой высокого разрешения, Модель доступна по сниженной цене после выхода новых MacBook Air с M4-чипом, что делает ее одним из лучших вариантов в сегменте до $1000 для пользователей Apple.
Все перечисленные модели получили высокие оценки экспертов Consumer Reports за сбалансированные параметры и реальную производительность, соответствующую их цене. Если вы ищете ноутбук для учебы, работы или медиа, эти четыре варианта заслуживают внимания, предлагая лучшие сочетания цены, качества и функциональности в 2026 году.
