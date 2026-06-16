4 настройки, которые важно изменить сразу после покупки нового Android-смартфона

Эти простые изменения сделают ваш гаджет более удобным, быстрым и безопасным уже с первых минут использования.

Первый запуск нового Android-смартфона зачастую включает стандартную настройку системы: подключение к сети, загрузку обновлений и базовую конфигурацию учетной записи. Впрочем, по словам экспертов, это лишь половина дела.

Чтобы гаджет был удобным, быстрым и безопасным уже с первых минут использования, портал BGR рекомендует вручную проверить и изменить четыре параметра.

1. Отключите адаптивную яркость

По умолчанию на многих Android-фонах включена адаптивная яркость. Она автоматически регулирует уровень подсветки дисплея в зависимости от освещения, используя датчики устройства.

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Хотя эта опция позиционируется как способ экономии энергии и повышения удобства, на практике она не всегда работает идеально: экран может быть слишком ярким или, наоборот, тусклым.

Пользователи могут отключить эту функцию в настройках дисплея, а еще лучше – вручную задать более комфортный базовый уровень яркости. Это помогает сделать использование смартфона более предсказуемым.

2. Увеличьте (или сократите) тайм-аут экрана

По умолчанию экран смартфона выключается через 30 секунд бездействия. И как показывает практика, это слишком короткий интервал: при чтении или просмотре контента устройство может блокироваться слишком часто.

Рекомендуется увеличить тайм-аут до одной или двух минут. Сделать это можно в разделе Настройки → Время отключения экрана. При необходимости этот параметр всегда можно изменить обратно.

3. Включите закрепление приложений

Функция закрепления приложений позволяет "зафиксировать" одно приложение на экране, ограничивая доступ к другим функциям смартфона. Это полезно в ситуациях, когда вы временно передаете девайс другому человеку и не хотите, чтобы он получил доступ к вашим данным.

Находится она по пути "Настройки → Защита и конфиденциальность → Дополнительно". Пролистайте в самый низ и найдите пункт "Закрепление приложений". Активируйте переключатель.

Чтобы закрепить приложение, откройте нужное приложение и перейдите в меню запущенных программ (свайп вверх). В самой верхней части нужного приложения, по центру, вы увидите значок приложения. Нажмите на него и выберите опцию Закрепить. Для дополнительной безопасности можно также заблокировать процесс открепления с помощью PIN-кода или пароля.

4. Активируйте блокировку SIM-карты

Большинство пользователи защищают смартфон паролем или биометрией, но забывают о защите SIM-карты. Между тем, именно симка может быть использована злоумышленниками для перехвата звонков, СМС и кодов подтверждения, если устройство будет украдено.

Чтобы этого избежать, перейдите по пути "Настройки → Защита и конфиденциальность → Дополнительно". Выберите Блокировка SIM-карты и переведите переключатель в положение "Вкл.".

Включение SIM-PIN предотвращает использование карты в другом устройстве без ввода кода. При активации функции девайс будет запрашивать PIN при каждом перезапуске, что добавляет дополнительный уровень защиты.

Эксперты также советуют настроить сервис поиска устройства (Find My Device), персонализировать панель быстрых настроек, установить удобную клавиатуру (например, Gboard), а также рассмотреть отключение некоторых предустановленных функций вроде расширения оперативной памяти (RAM Plus), если устройство оснащено достаточным объемом RAM.

Ранее эксперты рассказывали, что такое рейтинг IP на смартфоне и почему он важнее камеры и батарейки. Этот стандарт напрямую определяет, насколько ваше устройство защищено от пыли и воды в реальных условиях.

УНИАН публиковал полный список гаджетов, которые получат Android 17. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш смартфон новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или, возможно, пора задуматься об апгреде.

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