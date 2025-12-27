Что такое рейтинг IP на смартфоне и почему он так же важен, как камера и батарея

Этот стандарт напрямую определяет, насколько ваше устройство защищено от пыли и воды в реальных условиях.

Если вы выбираете новый смартфон, помимо его автономности и фото-возможностей, обязательно стоит обратить внимание на IP‑рейтинг. Этот международный стандарт показывает, насколько устройство защищено от пыли и влаги и может спасти ваше устройство от случайного повреждения, пишет BGR.

IP‑рейтинг состоит из букв IP и двух цифр. Первая цифра показывает уровень защиты от твердых частиц (пыль, грязь). Самое распространенное значение – "6", которое означает полную герметичность корпуса и защиту даже от мельчайших частиц пыли. Значение "5" указывает на ограниченную пылезащиту, а "4" – на защиту от частиц размером от 1 мм. Рейтинги "1", "2" и "3" означают защиту только от крупных частиц, но они сегодня почти не встречаются.

Вторая цифра в IP-рейтинге указывает на устойчивость к воде. Значение "8" означает, что смартфон можно погружать в воду глубже 1 метра примерно на 30 минут. Если указано "7", устройство выдерживает погружение на ту же глубину, но на более короткое время. Рейтинги "5" и "6" подтверждают защиту от брызг и струй воды, без погружения или воздействие мощных водяных потоков.

Например, рейтинг IP68 означает, что телефон полностью защищен от пыли и может выдержать погружение в пресную воду на глубину более одного метра до получаса.

Иногда вторая цифра в IP-рейтинге заменяется X. Это означает, что для этой категории тест не проводился, что обычно встречается у складных моделей из-за сложной конструкции корпуса.

Какая самая лучшая защита IP

В последнее время телефоны от таких брендов, как Xiaomi, OnePlus и Realme оснащаются еще более высокими рейтингами защиты. Рейтинг IP69 означает, что устройство не только выдерживает длительное погружение в воду, но и высокотемпературные струи воды под давлением. В демонстрациях такие устройства успешно проходят даже мытье в посудомоечной машине.

Впрочем, для большинства пользователей IP68 более чем достаточно – это гарантия, что случайные брызги, дождь или короткое погружение в воду не повредят смартфон.

При этом важно помнить, что IP‑рейтинг рассчитан на пресную воду, а не соленую или хлорированную, которая может повредить устройство. Кроме того, со временем защита от воды ухудшается – старый смартфон не будет так же устойчив, как новый.

