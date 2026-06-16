Apple готовит революционную камеру в iPhone 18 Pro: раскрыты три новых улучшения

Основным нововведением должна стать камера с переменной диафрагмой, что улучшит качество снимков в условиях слабого освещения.

До презентации iPhone 18 Pro остается несколько месяцев, и в интернете продолжают появляться подробности о ключевых улучшениях. Согласно сообщению 9to5Mac, Apple собирается кардинальным образом улучшить качество снимков и готовит сразу три заметных улучшения камеры.

Основным нововведением должна стать камера с переменной диафрагмой. Эта технология позволит камере автоматически или вручную регулировать количество света, попадающего на сенсор, что позволит гибко управлять глубиной резкости и адаптировать съемку под различные сценарии.

Переменная диафрагма в смартфонах уже доказала свою эффективность у производителей Android, таких как Xiaomi или Honor, но для iPhone это будет фактически дебют технологии.

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Второе обновление коснется телефото-объектива. По слухам, Apple увеличит его диафрагму, благодаря чему камера будет лучше справляться со съемкой в условиях слабого освещения. Сейчас именно телеобъект считается одним из самых слабых мест камер iPhone при ночной съемке.

На этом изменения не заканчиваются. Согласно инсайду, iPhone 18 Pro и Pro Max получат новое приложение "Камера" с расширенными настройками, которое приблизить возможности смартфонов к профессиональным камерам.

Кроме того, в этом году Apple намерена доработать кнопку управления камерой, которая появилась еще в iPhone 16. Если утечки подтвердятся, iPhone 18 Pro может стать одним из самых серьезных обновлений камеры за всю историю линейки Pro.

Презентация iPhone 18 Pro/Pro Max ожидается осенью 2026 года – вместе с ними должны показать и первый складной iPhone. А вот базовый iPhone 17, согласно утечкам, выйдет только весной 2027 года.

Ранее инсайдер поделился макетами iPhone 18 Pro во всех четырех цветах. Оранжевый цвет, ставший визитной карточкой iPhone 17 Pro, уйдет на покой: его место займет новая бордовая расцветка "Темная вишня".

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