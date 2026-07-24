Вышел трейлер экранизации 'Рождественской песни' с Джонни Деппом в роли Скруджа (видео)

В мировой прокат новый фильм от Тая Уэста выйдет 13 ноября 2026 года.

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый трейлер рождественского фэнтези "Эбенизер" (Ebenezer), являющегося новой экранизацией классического рассказа Чарльза Диккенса "Рождественская песнь".

В центре сюжета произведения – старый черствый скряга Эбенизер Скрудж, который презирает праздники и всех вокруг. Однажды ночью, в канун Рождества, к нему приходит призрак его бывшего компаньона Джейкоба Марли, а также духи Прошлого, Настоящего и Будущего Рождества, которые заставляют его пересмотреть свое отношение к жизни и обращают его к искренности и добросердечию.

В новой экранизации образ Скруджа воплотил Джонни Депп ("Эдвард Руки-ножницы", "Что гложет Гилберта Грейпа", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Сонная лощина", "Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит", "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", франшиза "Пираты Карибского моря").

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Тем временем, молодого Эбенизера сыграл Артур Конти ("Битлджус Битлджус", сериал "Дом дракона").

Также в фильме снялись Руперт Гринт (Рон Уизли во франшизе "Гарри Поттер", "Стук в дверь", сериал "Дом с прислугой"), Иэн Маккеллен (франшизы "Люди Икс", "Властелин колец", "Хоббит"), Андреа Райзборо ("Бердмен", "Ночные звери", "Смерть Сталина", сериал "Режим"), Дейзи Ридли ("Дочь болотного короля", франшиза "Звездные войны"), Сэм Клафлин ("До встречи с тобой", франшиза "Голодные игры", сериалы "Острые козырьки", "Дейзи Джонс и шестерка") и Тремелл Тиллман ("Миссия невыполнима: Финальная расплата", "Человек-паук: Новый день", сериал "Разрыв").

Снял картину американский режиссер Тай Уэст, наиболее известный по хоррор-трилогии Х ("Икс", "Перл", "МаХХХин").

Съемки проходили в начале 2026 года в Лондоне и Дублине.

В мировой прокат фильм выйдет 13 ноября 2026 года.

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