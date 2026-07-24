Вышел трейлер экранизации 'Рождественской песни' с Джонни Деппом в роли Скруджа (видео)

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый трейлер рождественского фэнтези "Эбенизер" (Ebenezer), являющегося новой экранизацией классического рассказа Чарльза Диккенса "Рождественская песнь".
В центре сюжета произведения – старый черствый скряга Эбенизер Скрудж, который презирает праздники и всех вокруг. Однажды ночью, в канун Рождества, к нему приходит призрак его бывшего компаньона Джейкоба Марли, а также духи Прошлого, Настоящего и Будущего Рождества, которые заставляют его пересмотреть свое отношение к жизни и обращают его к искренности и добросердечию.
В новой экранизации образ Скруджа воплотил Джонни Депп ("Эдвард Руки-ножницы", "Что гложет Гилберта Грейпа", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Сонная лощина", "Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит", "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", франшиза "Пираты Карибского моря").
Тем временем, молодого Эбенизера сыграл Артур Конти ("Битлджус Битлджус", сериал "Дом дракона").
Также в фильме снялись Руперт Гринт (Рон Уизли во франшизе "Гарри Поттер", "Стук в дверь", сериал "Дом с прислугой"), Иэн Маккеллен (франшизы "Люди Икс", "Властелин колец", "Хоббит"), Андреа Райзборо ("Бердмен", "Ночные звери", "Смерть Сталина", сериал "Режим"), Дейзи Ридли ("Дочь болотного короля", франшиза "Звездные войны"), Сэм Клафлин ("До встречи с тобой", франшиза "Голодные игры", сериалы "Острые козырьки", "Дейзи Джонс и шестерка") и Тремелл Тиллман ("Миссия невыполнима: Финальная расплата", "Человек-паук: Новый день", сериал "Разрыв").
Снял картину американский режиссер Тай Уэст, наиболее известный по хоррор-трилогии Х ("Икс", "Перл", "МаХХХин").
Съемки проходили в начале 2026 года в Лондоне и Дублине.
В мировой прокат фильм выйдет 13 ноября 2026 года.