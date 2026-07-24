Дизайнеры массово рекомендуют отказываться от устаревших люстр.

Любой жилой дом или квартира обязательно должны освещаться, и многие годы единственным вариантом была люстра. Чем она больше и красивее - тем более обеспеченным казался ее владелец. Однако теперь все изменилось, и привычный элемент интерьера ушел в прошлое. Рассказываем, какое освещение сейчас модное и что выбрать вместо люстры.

Освещение комнаты без люстры - какие варианты в тренде

Дизайнеры интерьеров говорят, что люстра - уже устаревший вариант, и зачастую она "съедает" пространство, особенно в небольших квартирах. Кроме того, такой элемент интерьера быстро покрывается пылью и грязью, поддерживать его в чистоте - трудоемкое занятие. Именно поэтому они предлагают альтернативные варианты, чем можно заменить люстру так, чтобы было и практично, и красиво.

Трек-системы

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Трек-системы или шинопровод - это современное решение в виде специальных рельсов, по которым перемещаются поворотные слоты. Их можно направлять на разные зоны - кухню, диван, кресло, кровать. Также подобные решения помогают зонировать пространство.

Освещение по периметру

Интересный вариант убрать громоздкую люстру на потолке и сделать помещение более уютным - использовать источники света под потолком по всему периметру комнаты. Такой камерный свет позволяет полностью осветить гостиную, но при этом избежать агрессивного прямого света над головой.

Торшеры, бра и многоуровневая подсветка

Подобное освещение для спальни в современном стиле идеально подходит для тех, кто не любит общий свет. Несколько торшеров возле кровати и журнального столика, небольшие бра и даже компактные настенные светильники создают многоуровневое освещение, благодаря которому помещение становится визуально больше и уютнее.

Встроенная подсветка

Вместо общего света и большой устаревшей люстры можно сделать встроенную подсветку в нишах, за телевизором, за компьютером, в шкафу, над любыми поверхностями и за ними. Таким образом вы сможете включать только те источники света, которые вам нужны, помещение будет хорошо освещено, а резкий общий свет не будет "бить в глаза". Для таких целей, кстати, прекрасно подходят обычные светодиодные линии.

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