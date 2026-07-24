Хакеры их РФ атакуют ученых-ядерщиков и сотрудников оборонных компаний США, - CNN

Их целью были технологии ядерного синтеза и развединформация, которая может помочь Кремлю в войне с Украиной.

Группа российских хакеров в течение последнего года проводила кибершпионскую кампанию, атакуя ученых-ядерщиков, сотрудников оборонных подрядчиков и государственных служащих в США. Об этом пишет CNN, ссылаясь на данные исследователей и предупреждения разведывательных агентств.

"Их цели свидетельствовали об интересе к технологиям ядерного синтеза и разведывательной информации, которая может помочь Кремлю в войне с Украиной", - отмечает издание.

Так, американская компания Proofpoint, специализирующаяся на безопасности электронной почты и расследовавшая часть инцидентов, заявила, что хакеры атаковали почтовые серверы, используемые "ядерными установками и оборонно-промышленной базой" США. При этом хакеры "нацелились на организации и пользователей, заинтересованных в термоядерном синтезе". Вероятно, это было сделано "для того, чтобы посмотреть, каких успехов добились [российские] коллеги в этой области".

Видео дня

При этом хакеры использовали редкую программную уязвимость, которая требует от жертвы с уязвимой почтовой системой лишь открытия письма, а не перехода по ссылкам. Таким образом злоумышленники способны украсть электронную переписку жертвы за три месяца, а также весь почтовый каталог организации.

Отмечается, что кибератаки были направлены против федеральных и местных органов власти, правоохранительных органов, а также оборонного, образовательного и энергетического секторов.

"Вероятно, злоумышленник надеялся получить стратегическую информацию о западной военной информации, логистике и политических решениях", – сказал Шеррод ДеГриппо, вице-президент компании Palo Alto Networks, занимающейся кибербезопасностью.

При этом отмечается, что российские кибергруппы в первую очередь атакуют пользователей из Украины – как в качестве приоритетной цели, так и в качестве испытательного полигона для вредоносных киберметодов перед более широким глобальным применением.

Российская кибервойна

Ранее СМИ сообщали, что российские хакеры взламывали гражданские камеры наблюдения, расположенные возле военных маршрутов НАТО, чтобы следить за поставками оружия в Украину. Таким образом, они хотели узнать, какое оружие везут в Киев.

Российским хакерам удалось взломать камеры, поскольку многие устройства были недостаточно защищены из-за стандартных паролей и устаревшего программного обеспечения.

Вас также могут заинтересовать новости: