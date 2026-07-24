Китай получил современную палубную авиацию благодаря Украине и вопреки РФ, – эксперт

Когда китайцам понадобился палубный истребитель, Россия отказалась помочь, а Украина согласилась.

Китайский истребитель J-15 Flying Shark, ставший основой китайской палубной авиации, появился благодаря недостроенному прототипу советского Су-33, который после распада СССР оказался в Украине. Об этом в материале для издания 19FortyFive пишет эксперт по вопросам национальной безопасности Брендон Вайхерт.

Автор отмечает, что сегодня внимание мира в основном приковано к стремительному развитию китайского флота, однако не менее важную роль сыграли самолеты, которые сделали авианосцы боеспособными. По словам Вайхерта, именно J-15 стал тем самолетом, без которого программа китайских авианосцев вряд ли достигла бы нынешнего уровня.

Как говорится в публикации, еще в 1990-х годах Пекин приступил к масштабной модернизации своих вооруженных сил и стремился создать океанский флот, способный конкурировать с США. Для этого Китаю требовался современный палубный истребитель. Наиболее подходящим вариантом тогда был советско-российский Су-33 – палубная модификация Су-27.

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Впрочем, Москва отказалась продавать эти самолеты Китаю. Причиной стали опасения, что Пекин повторит ситуацию с Су-27, когда после получения лицензии китайская сторона создала собственный истребитель J-11, который, по оценке России, был результатом обратного проектирования. Россия соглашалась только на крупный заказ Су-33, однако Китай отверг такие условия.

После этого, рассказывает автор, Пекин нашёл другой путь. После распада Советского Союза Украина унаследовала ряд недостроенных образцов военной техники, среди которых был прототип Су-33 Т-10К-3. Примерно в 2001 году Китай приобрел этот самолёт, заплатив за него, по имеющимся данным, всего несколько миллионов долларов.

По словам Вайхерта, полученный прототип дал китайским инженерам доступ к конструктивным особенностям самолета, включая аэродинамику, усиленное шасси для посадки на авианосец, складные крылья, тормозной крюк и другие инженерные решения. В сочетании с опытом производства J-11 это позволило Китаю устранить ключевые технологические пробелы.

При этом автор отмечает, что J-15 не стал полной копией Су-33. Китайские инженеры заменили большую часть электроники, установили собственные радары, системы радиоэлектронной борьбы, программное обеспечение и впоследствии перешли с российских двигателей АЛ-31 на двигатели китайского производства семейства WS-10.

Первые модификации J-15 имели ряд технических проблем, в частности с системами управления полётом и надёжностью. Кроме того, значительным ограничением стали первые китайские авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун", которые использовали трамплинный способ запуска самолетов. Из-за этого истребители были вынуждены взлетать с уменьшенным запасом топлива или вооружения.

Ситуация изменилась с появлением нового китайского авианосца "Фуцзянь", оснащенного электромагнитными катапультами, которые позволяют запускать самолеты с большей боевой нагрузкой.

Подводя итог, автор приходит к выводу, что нежелание России продавать Су-33 в конечном итоге лишь ускорило военно-технологическую независимость Китая. Однако без украинского прототипа ничего этого вообще бы не было.

"Для Пекина этот недостроенный прототип стал одной из важнейших военных сделок эпохи после окончания холодной войны. Без J-15 программа китайских авианосцев вряд ли смогла бы превратиться в ту силу, которой она является сегодня", – отмечает эксперт.

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Также мы сообщали, что уже через 2–3 месяца Украина может получить лазерное оружие для борьбы с воздушными целями. В ВСУ заявляют, что эти системы уже способны сбивать FPV-дроны и работают над перехватом "шахидов".

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