От мистического кастинга до утерянных костюмов: 5 фактов о сериале 'Приключения казака Выговского'

Премьера сериала состоится 31 августа.

До премьеры приключенческого сериала "Приключения казака Выговского" на телеканале 2+2 осталось совсем немного. Уже 31 августа в 20:20 зрители увидят первые серии увлекательного сериала о молодом Иване Выговском – будущем гетмане Украины, который из беззаботного шляхтича превращается в настоящего лидера и защитника своей земли.

Мы собрали самые интересные факты о создании сериала.

1. Сериал не является исторической реконструкцией событий, а художественным переосмыслением

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Зрители увидят молодого казака Выговского задолго до того, как он стал гетманом. Авторы показывают его беззаботным, порой даже легкомысленным. Через испытания и головокружительные приключения он проходит путь становления, учится брать на себя ответственность и понимать истинную цену свободы. Создатели сериала попытались представить, каким мог быть будущий гетман, о чём он мечтал, в какие приключения попадал и как формировался его характер. Вместе с тем, "Приключения казака Выговского" – это не историческая реконструкция, а художественная интерпретация, которая сочетает реальных исторических персонажей и события с вымышленными сюжетными линиями, юмором, романтикой и приключениями.

2. Грандиозный телевизионный дебют и мистика вокруг главного героя

Молодого Выговского сыграл украинский театральный и киноактер Артем Пльондер. Для него это первая большая главная роль в многосерийном телепроекте. Сам актер признается, что характер его героя во многом похож на его собственный: энергичный, непоседливый и открытый для приключений.

С утверждением Артема на роль произошла почти мистическая история. Художник-постановщик Александр Тетерин создал эскизы главного героя. Нарисованный образ будущего Выговского оказался как две капли воды похож на актера еще до официального утверждения его на роль. По словам Тетерина, это было удивительное совпадение, которое лишь подтвердило, что выбор исполнителя главной роли оказался чрезвычайно удачным. Артем Пльондер, когда впервые увидел эскизы, был поражён тем, насколько художник интуитивно "нарисовал" именно его ещё до официального утверждения на роль. Команда сериала шутит, что Выговский как будто сам нашёл своего исполнителя.

3. Для роли Артем Пльондер отрастил усы, надел сапоги на каблуках и освоил верховую езду

Чтобы образ молодого Выговского выглядел максимально естественно, Артем Пльондер специально отрастил настоящие усы ещё до начала съёмок. По словам актера, от накладных усов решили отказаться, ведь во время активных сцен они могли отклеиваться и создавать дискомфорт на съемках. После завершения проекта Артем настолько привык к новому образу, что и сейчас продолжает носить усы.

По замыслу режиссёра Семена Горова, Выговский должен был выглядеть немного выше, поэтому для главного героя изготовили специальные сапоги со скрытыми каблуками. Артем шутит, что чувствовал себя почти как Том Круз в своих боевиках. Но ходить в такой обуви по брусчатке и сниматься в динамичных сценах было непросто, а отдельные дубли приходилось повторять именно из-за непривычной обуви.

Еще одним испытанием для актера стала верховая езда. До сериала у Артема был лишь небольшой опыт работы с лошадьми, но именно во время съемок "Приключений казака Выговского" он по-настоящему освоил верховую езду. Значительную часть сцен Артем выполнял сам, без помощи дублера. Кроме того, он проходил подготовку по фехтованию, чтобы уверенно владеть саблей в боевых эпизодах и сделать поединки максимально убедительными.

4. Костюмы создавались на основе исторических источников, но с современной интерпретацией

Над визуальным образом сериала работали художник-постановщик Александр Тетерин и художник по костюмам Ирина Жураковская. Они изучали исторические источники XVII века, но не стремились буквально их воссоздать. Вместо этого они создали узнаваемый мир казацкой эпохи, который был бы близок и понятен современному зрителю.

Для главных героев были созданы эксклюзивные костюмы. В частности, для персонажей Дарьи Легейды и Катарины Файн, соединив исторические силуэты с авторским дизайном: кожаные корсеты, бархат, натуральный шелк, кружево, декоративную вышивку и изысканную фурнитуру. Каждый костюм создавался индивидуально, чтобы подчеркнуть характер и статус героини.

К сожалению, часть этих уникальных костюмов была уничтожена во время российского ракетного удара по костюмерной киностудии имени Довженко в Киеве, где хранились реквизит и гардероб сериала. Для творческой команды это стало не только материальной, но и эмоциональной потерей, ведь многие образы существовали лишь в единственном экземпляре и были созданы вручную специально для "Приключений казака Выговского".

5. Три любви одного Выговского: кого же выберет будущий гетман?

В сериале хватает не только сабель, погонь и сражений, но и романтических приключений. В начале истории молодой Выговский проводит беззаботные дни в Варшаве, где его сердце пленяет очаровательная Агнешка. Но после возвращения в Украину судьба готовит ему новые встречи. Выговский не может остаться равнодушным к красивой и своенравной Виталине – дочери Кошового, а впоследствии между ним и искренней, доброй Оксаной также возникают особые чувства. Три женщины, три совершенно разные истории любви и три непростых выбора, которые предстоит сделать главному герою.

Кто станет для Выговского настоящей любовью, а кто останется лишь ярким воспоминанием? Ответ на этот вопрос создатели сериала держат в секрете до самой премьеры. Одно можно сказать наверняка: зрителей ждут ревность, интриги, неожиданные повороты и романтические приключения, не менее увлекательные, чем казацкие сражения.

Премьера сериала "Приключения казака Выговского" состоится 31 августа в 20:20 на телеканале 2+2.

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